После смертельного пожара в «борделе» на Косыгина возбуждено уголовное дело

После пожара в Красногвардейском районе было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом 6 апреля говорится в Telegram-канале управления СКР по Петербургу.
Согласно материалам дела, в съёмной квартире на проспекте Косыгина нашли тела двух женщин. Предварительной причиной гибели называют отравление угарным газом. Известно, что трём женщинам и мужчине удалось спастись.
ГСУ СКР по Петербургу
Сейчас следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и специалисты в области судебной медицины проводят осмотр места происшествия.
«Фонтанка» писала, что возгорание произошло в квартире дома 9, корпус 1, по проспекту Косыгина. Пожарные справились с огнём за 20 минут. По словам местных жителей, горевшая квартира имела плохую репутацию. Туда постоянно приходили и уходили разные мужчины, а окна были заклеены бумагой. Соседи считали, что её снимают жрицы любви.