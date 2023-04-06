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    После смертельного пожара в «борделе» на Косыгина возбуждено уголовное дело

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    2 комментария

    После пожара в Красногвардейском районе было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом 6 апреля говорится в Telegram-канале управления СКР по Петербургу.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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    Согласно материалам дела, в съёмной квартире на проспекте Косыгина нашли тела двух женщин. Предварительной причиной гибели называют отравление угарным газом. Известно, что трём женщинам и мужчине удалось спастись.

    ГСУ СКР по Петербургу

    Сейчас следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и специалисты в области судебной медицины проводят осмотр места происшествия.

    «Фонтанка» писала, что возгорание произошло в квартире дома 9, корпус 1, по проспекту Косыгина. Пожарные справились с огнём за 20 минут. По словам местных жителей, горевшая квартира имела плохую репутацию. Туда постоянно приходили и уходили разные мужчины, а окна были заклеены бумагой. Соседи считали, что её снимают жрицы любви.

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    Комментарии 2

    Польза санкций06 Апр 2023 в 16:21
    Надеюсь, уголовное дело против полиции, игнорировавшей жалобы жильцов? А там и до крышевания недалеко. Было бы желание разобраться.
    +0−0
    DEMOMON06 Апр 2023 в 16:15
    Фиг знает. Похоже на расправу.
    +0−0
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