При пожаре на Косыгина погибли двое, еще двоих увезла скорая. Соседи уверяют, что в коммуналке был бордель

Квартирный пожар обернулся трагедией в Красногвардейском районе. Соседи погорельцев уверены, что это было лишь делом времени.
Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 апреля, в результате пожара в квартире дома 9, корпус 1, по проспекту Косыгина погибли двое и двоих госпитализировали.
Причем с огнем пожарные справились за 20 минут.
Выгорела комната площадью 10 квадратных метров в семикомнатной коммуналке.
Как рассказали «Фонтанке» жители дома, горевшая квартира имела плохую репутацию. Она была расположена на первом этаже, туда постоянно приходили и уходили разные мужчины. А окна были заклеены бумагой. Соседи полагали, что её снимают жрицы любви.