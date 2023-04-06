    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.5eur87.1

    При пожаре на Косыгина погибли двое, еще двоих увезла скорая. Соседи уверяют, что в коммуналке был бордель

    4012
    7 комментариев

    Квартирный пожар обернулся трагедией в Красногвардейском районе. Соседи погорельцев уверены, что это было лишь делом времени.

    Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 апреля, в результате пожара в квартире дома 9, корпус 1, по проспекту Косыгина погибли двое и двоих госпитализировали.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Причем с огнем пожарные справились за 20 минут.

    Выгорела комната площадью 10 квадратных метров в семикомнатной коммуналке.

    Как рассказали «Фонтанке» жители дома, горевшая квартира имела плохую репутацию. Она была расположена на первом этаже, туда постоянно приходили и уходили разные мужчины. А окна были заклеены бумагой. Соседи полагали, что её снимают жрицы любви.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПогибший на пожареМЧС
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    27998339006 Апр 2023 в 14:00
    Почему их просто не легализовать? Такое поле для налоговой пропадает.
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:57
    Семикомнатная? Коммуналка? На Косыгина? Назад в доходные дома, а там и в средневековье? Продолжаем пилить стены на 1 этажах (и не только) в домах, где этого делать нельзя.
    +1−0
    28028405306 Апр 2023 в 13:53
    Жалко девчонок..Может это поджог был?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close