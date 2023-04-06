При пожаре на Косыгина погибли двое, еще двоих увезла скорая. Соседи уверяют, что в коммуналке был бордель

Квартирный пожар обернулся трагедией в Красногвардейском районе. Соседи погорельцев уверены, что это было лишь делом времени.



Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 апреля, в результате пожара в квартире дома 9, корпус 1, по проспекту Косыгина погибли двое и двоих госпитализировали.