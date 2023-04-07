Лавров: Россия будет думать, нужна ли «зерновая сделка»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил ход реализации сделки по вывозу украинского зерна по Черному морю. Министр поднял тему невыполнения соглашения в части, подразумевающей снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.



«Препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются… Устав взывать к совести тех, от кого это зависит, мы пошли на небольшое обострение и предложили продлить сделку только на 60 дней. Исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

