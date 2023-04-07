ВТБ выдал в первом квартале ипотеки на 20,8 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти. Доля «вторички» в марте выросла до 42 %

В марте 2023 года объем выдачи банком ВТБ жилищных кредитов в Петербурге и Ленобласти вырос на треть относительно февраля и составил 9,2 млрд рублей. Всего по итогам первого квартала в регионе выдано более 3,1 тыс. кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей.
Как сообщили в банке, средняя сумма жилищного кредита составила 6,6 млн рублей, снизившись с начала года на 200 тыс. руб. Срок, на который петербургские клиенты в среднем заключали кредитный договор, — 25,6 года.
«Начало года стало результативным по выдачам ипотеки. На рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области нет недостатка в выборе жилья в разных ценовых категориях. Застройщики активно выводили акции и спецпредложения, что способствовало увеличению покупательской активности на первичном рынке. При этом мы наблюдаем смещение спроса заемщиков в сегмент вторичной недвижимости. Если в январе на него пришлась четверть ипотечных сделок, то в марте уже
Две трети сделок в январе — марте в ВТБ было проведено в рамках программ господдержки. По программе
В целом по России за первый квартал банк предоставил клиентам 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35 % превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.