Место для всех: какие общественные пространства нужны жителям новостроек

Фото: Freepik.com Поделиться Поделиться





Чем больше возможностей девелопер предоставляет в рамках квартала, тем более востребован его продукт. Поэтому сегодня высок спрос на мультиформатные общественные пространства. Это и общение, и работа, и спорт, и отдых, и хобби. Мы собрали примеры самых интересных решений на строительном рынке Петербурга.



Современное городское пространство

При наполнении общественных пространств застройщики учитывают мнение покупателей. Именно поэтому в финском городке «Юттери» в Колпино появятся амфитеатр со сценой, «поляна птиц» с арт-объектами, интерактивные панели для проведения выставок, пространства для спокойного и активного отдыха, сеть велодорожек, уютные беседки, а также места для пикников.



«Перед тем, как проектировать эти пространства, мы провели опрос жителей, поскольку большая часть благоустроенной территории была сдана в 2016 году, а проектировали мы ее в 2015-м, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — За это время некоторые решения морально устарели, появились новые актуальные тренды в оформлении дворов и изменились потребности людей. Большинство жителей хотели уменьшить количество спортивных объектов во дворах и за счет этого освободить место для создания уютных зон отдыха».



В ГК «А 101» основной упор при создании общественных пространств делают на детскую и молодежную инфраструктуру: до 40–60% покупателей, в зависимости от района, составляют семьи с детьми.

«Но ограничиваться только молодежными или семейными активностями было бы неправильно, — убеждена директор по коммуникациям ГК «А101» Елена Платонова. — Так что при проектировании наших районов мы закладываем в общественные пространства функционал, который должен быть интересен всем категориям жителей. Каждый должен выбрать для себя степень комфортного взаимодействия с городской средой — от пассивных контактов «вижу-слышу-наблюдаю» до совместных хобби, новых личных и деловых знакомств. Эти принципы мы используем во всех наших проектах освоения территории. В них общественные пространства сочетают в себе возможности для спорта, отдыха, общения и развития добрососедских отношений».



При этом девелопер применяет принцип «мягкого зонирования», когда активности отгорожены друг от друга с помощью незаметных, но эффективных особенностей планировки территории и не вступают между собой в конфликт. Для этого общественные пространства разграничены на небольшие зоны для людей разного возраста и интересов. Например, во дворах вместо больших детских или спортивных площадок оборудованы совместные зоны для игр взрослых и детей, зона для малышей или зона активности для подростков, всегда требующих обособленности.



Принцип мягкого зонирования будет применен и в проекте «А101 Всеволожск». Через центр квартала пройдет пешеходный бульвар для прогулок, занятий спортом, йоги, игр на открытом воздухе, встреч и общения жителей. Ключевым общественным пространством станет городская площадь с амфитеатром, беседками, искусственными холмами для детских игр и местом проведения соседских праздников и районных мероприятий.

Есть своя «фишка» и в проекте «Чистое небо» (Setl Group) в Приморском районе — это площадь Солнца с фонтаном, рекреационная зона и благоустроенное пространство с хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и аккуратными пешеходными тропинками.



Парк в ЖК «Солнечный город» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Площадь Солнца в ЖК «Чистое небо» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Парк в ЖК «Солнечный город» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





Другой пример — дендропарк во дворах первой очереди проекта бизнес-класса Svetlana Park этого же застройщика на Манчестерской улице. На одной территории собраны деревья и кустарники разной высоты с различными формами кроны. А в ЖК комфорт-класса «Солнечный город» появился настоящий парк площадью 50 тыс. кв. м. Согласно уникальному дизайнерскому проекту, внутреннее пространство парка разделили на разные тематические зоны отдыха: игровую — с яркими разновозрастными детскими площадками, — спортивную и прогулочную.



Хюгге-двор в ЖК «Полис Лаврики» (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полис» Променад в ЖК «Полис Новоселье» (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полис» Поделиться Поделиться





В проекте «Полис Новоселье», который строится в Ломоносовском районе Ленобласти, запланирована пешеходная прогулочная зона, пронизывающая весь квартал застройки. А «Полис Лаврики» в западном Мурино реализуется концепция хюгге-дворов. Уютные перголы в скандинавском стиле с камерным освещением призваны создавать дружескую и добрососедскую атмосферу.



Хюгге-двор в ЖК «Полис Лаврики» (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полис» Променад в ЖК «Полис Новоселье» (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полис» Поделиться Поделиться





«Наша целевая аудитория молодеет, отсюда и спрос на новые современные решения, — говорит директор по продажам ГК «Полис» Анастасия Иващенко. — Во всех последующих проектах мы планируем только развивать это направление [хюгге] — искать актуальные и уникальные решения, объединяющие жителей наших комплексов».

Коворкинг: работа в шаговой доступности

Один из застройщиков, который активно организует офисные пространства в жилых кварталах — ГК «Ленстройтрест». В кварталах девелопера работают коворкинги на площадке Соседских центров. На площади 70 кв. м можно не только трудиться в комфортной обстановке, но и интересно проводить время с друзьями и соседями. Пространство также подойдет для творческих мастер-классов и занятий спортом, занятий йогой, настольных игр, литературных вечером или просмотра кинофильма. Помещения оборудованы мини-кухней, библиотекой, рабочими местами и бесплатным wi-fi.



«Для нас это не является дополнительным источником прибыли — все это делается для создания гармоничной среды в квартале, чтобы люди любили то место, в котором живут, и заботились о нем», — замечает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

В соседском центре второй очереди ЖК «Город Первых» в Новосаратовке (ЦДС) также предусмотрено большое помещение под коворкинг. В нем запроектированы рабочие зоны с выходом в Интернет, место для презентаций с проектором и экраном и даже комнаты тишины.



В проектах ГК «А 101» в Новой Москве действует сеть лайфворкингов Easy Busy. Это компактные пространства на первых этажах домов, рассчитанные в среднем на 30 рабочих мест. Они появились во время всеобщего перехода на удаленную работу, в первую очередь, как дополнительный сервис для жителей, которым, с одной стороны, не нужно было ехать в офис, но с другой — была необходима рабочая атмосфера, без типичных для дома отвлекающих факторов. Easy Busy cтал едва ли не первым проектом такого формата в Москве.



«Демократичная тарифная сетка делает место в лайфворкинге вполне доступным, при этом мы предусмотрели возможность оплаты времени, проведенного сотрудником в коворкинге, со стороны работодателя, — рассказывает Елена Платонова. — Для удобства жителей организован бесконтактный доступ в лайфворкинг в режиме 24/7. Все административные вопросы посетители могут решать через приложение: от бронирования переговорной комнаты и доступа в лайфворкинг в ночное время до печати документов».

В будущем Easy Busy появится в каждом проекте ГК «А101», в том числе такую возможность рассматривают и в Ленобласти.

Хобби и лекции для соседей

Уже несколько лет в жилых комплексах компании ЦДС развивается буккроссинг: в парадных практически каждого дома установлены стойки для обмена книгами.

«В разных корпусах эта история работает по-разному, — анализирует опыт руководитель группы маркетинга ГК «ЦДС» Наталья Кукушкина. — Где-то мы видим, что буккроссинг прижился: книги на полках регулярно ротируются, в других же домах книги остаются невостребованными. Подобные инициативы во многом живут за счет активности жителей».



Соседская гостиная в ЖК Parkolovo (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЦДС» Соседский центр в ЖК «Город первых» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЦДС» Соседский центр в ЖК «Город первых» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЦДС» Поделиться Поделиться





Застройщик также планирует объединять жильцов и через соседские гостиные — помещения, где можно организовать мастер-класс, провести внеклассные занятия для детей, собрание или отпраздновать детский день рождения. Первая соседская гостиная откроется осенью 2023 года в квартале Parkolovo в Парголово.



Если для одних застройщиков соседский центр — новый тренд, то для проектов ГК «Ленстройтрест» это давняя практика. Здесь танцуют, занимаются йогой и даже … стоят на гвоздях.



Соседский центр в квартале «Окла» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Соседский центр в квартале «Окла» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Соседский центр в квартале «Окла» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





«Большой популярностью пользуются лекции от самих жителей, — рассказывает Ян Фельдман. — Мы находим представителей интересных профессий и приглашаем их рассказать о своем деле, — так у нас провели лекции пилот, нефтяник, радиоведущий».

Общественным пространством могут и должны выступать школы, убеждены в ГК «А 101». Школьную инфраструктуру можно использовать для тренировок или образовательных мастер-классов. Например, для гастрономических уроков в школьных кулинариумах (профессионально оборудованных пространствах для готовки). Именно поэтому «внутриквартальными» коммуникациями в проектах застройщика занимается образовательное бюро «Лёрнити А101». Оно организует порядка 300 мероприятий в год. Основная цель креативной команды — развитие добрососедских отношений и вовлечение жителей в работу над ростом качества социальной жизни в наших районах.



Детские площадки: нет типовым решениям

Сегодня девелоперы стараются уйти от стандартных решений для детских площадок: результатом такого подхода являются такие игровые пространства как, например, PlayHub в «Юнтолово».

«К разработке и проектированию были привлечены детские психологи, чтобы игровые зоны приносили пользу и развивали маленьких жителей района», — отмечает директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ирина Межейникова.



Детская площадка в ЖК «Юнтолово» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Детская площадка в ЖК «Юнтолово» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Детская площадка в ЖК «Юнтолово» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





На площадке разместились уличные музыкальные инструменты, игровые панели, а также колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы. Для маленьких исследователей предусмотрены несколько игровых сценариев: полосы препятствий, оборудование для лазания, различные карусели, мини-скалодром, горки и огромная песочница-пляж с белым кварцевым песком. Главным объектом детской площадки стала 10-метровая деревянная пирамида с канатами и извилистой горкой.



Не боятся нестандартных решений и в ГК «Полис»: в Лавриках запроектированы детские беседки в скандинавском стиле с досками для рисования внутри. В «Полис Приморский» появились отдельные площадки-песочницы с 40-сантиметровым слоем песка и оборудованием для игры с сыпучим материалом. В «Полис на Комендантском» детей порадуют большие комплексы для лазания из натурального дерева.



Детская площадка в ЖК «Полис Лаврики» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полис» Поделиться Поделиться





На детских площадках ГК «Ленстройтрест» у каждого возраста есть собственные игровые маршруты. Для малышей — элементы, развивающие мышление и моторику, для тех, кто постарше — велодорожки, площадки для командных игр, а также воркаут-зоны и скейтпарки. Спортивный и игровой инвентарь можно взять в управляющей компании.



Спортивные зоны: от кроссфита до скалолазания

Пожалуй, самым ярким спортивным проектом 2022 года стал гребной клуб «Причал’Ю» в «Юнтолово». Спортивная база располагается прямо на территории жилого комплекса, в акватории реки Юнтоловка. На водном участке площадью 1500 км. м все желающие могут попробовать силы в гребле на байдарках, каноэ, лодках-драконах, SUP-бордах, а также изучить академическую греблю или позаниматься йогой на воде.



Гребной клуб «Причал’Ю» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Гребной клуб «Причал’Ю» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Клуб подходит как для тренировки спортсменов, так и для занятий любителей и новичков. Практиковать навыки в различных видах гребли помогут опытные тренеры. Занятия проводятся для взрослых и детей.



Интересен опыт и голландского квартала «Янила» от «Ленстройтреста». Там год назад при поддержке Алексея Игонина, вице-президента федерации футбола Ленинградской области, открылся профессиональный футбольный клуб для детей. Юных жителей квартала обучают профессиональные тренера, экс-игроки «Зенита».



Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





В жилом комплексе ЦДС «Московский» (почти 3000 квартир), помимо детских площадок сделано большой скейтпарк. Он пользуется популярностью у подрастающего поколения. Создать такой спортивный объект позволила большая придомовая территория: шум не мешает жильцам.



«В нескольких наших проектах созданы детские скалодромы, — рассказывает Наталья Кукушкина. — Однако практика показала, что они являются не самими востребованными. Можно предположить, что этот вид активности воспринимается родителями как потенциально опасный, и они предпочитают отдавать своих детей, увлекающихся скалолазанием, в специализированные секции, где можно заниматься под наблюдением тренера».



Скейт-парк в ЖК ЦДС «Московский» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЦДС» Скейт-парк в ЖК ЦДС «Московский» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЦДС» Поделиться Поделиться





В «Полис Лаврики» проложат памп-трек (велосипедную дорожку) для райдеров младшего возраста. В «Полис на Комендантском», «Полис Приморский 2» и «Полис Новоселье» организуют площадки для панна-футбола. Это новый вид уличного футбола, где сражаются всего два игрока.



Почем удовольствие

Опрошенные «Фонтанкой» девелоперы отмечают: застройщики стараются рационально закладывать затраты на придомовую территорию. Их цель — не увеличив глобально стоимость проекта, повысить его функциональность и привлекательность. Как правило, удается уложиться в 5–10% от стоимости всего проекта. Но как быть в условиях высокой инфляции? «На помощь застройщикам приходят российские питомники и производители игрового оборудования, а также малых архитектурных форм, — отмечает Анастасия Иващенко. — Благодаря локализации закупок удается удерживать процентную составляющую бюджетных затрат в проекте без потери качества».

Практика продаж ГК «Ленстройтрест» показывает, что люди готовы увеличить бюджет покупки за возможность жить в квартале с комфортной средой.

«В дальнейшем эти расходы окупаются, ведь застройщик создает все условия, чтобы жителям было комфортно жить в новом микрорайоне, — говорит Ян Фельдман. — Для них в большинстве своем все активности в квартале или занятия в Соседском центре, которые организует застройщик, либо бесплатные, либо стоят символических денег, которые идут на приобретение расходных материалов. Основную финансовую нагрузку компания «Ленстройтрест» берет на себя».



Девелопер даже сейчас не пересматривает проекты и не урезает опции, которые могут повысить комфорт жителей. Это касается как планировочных решений и комплексного благоустройства территории, так и полезных сервисов, которые предусмотрены для новоселов после заселения.

Молодым — дорога

Новые общественные пространства должны создавать молодые, убеждены в компании «Главстрой Санкт-Петербург». Команда девелопера постоянно изучает лучшие практики в сфере благоустройства территорий как российских, так и зарубежных проектов. Специалисты посещают профильные мероприятия по архитектуре, урбанистике и ландшафтному дизайну.

«Недавно мы запустили два конкурса для студентов СПбГАСУ и Высшей школы экономики на разработку альбома малых архитектурных форм для наших комплексов», — делится новостью Ирина Межейникова. Лучшие работы украсят новые кварталы ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово».