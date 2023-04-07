Рецепты и подсчет калорий. Роспотребнадзор запустил приложение для здорового питания

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение, которое поможет пользователям отслеживать, правильно ли они питаются. Сервис называется «Здоровое питание», сообщает 7 апреля пресс-служба ведомства.



Отмечается, что интерфейс приложения, похожий на светофор, показывает, сколько в изделии содержится жиров, насыщенных жиров, трансжиров, соли и добавленного сахара. Также приложение может рассчитать калорийность блюда и индекс массы тела, а еще показать статьи от экспертов и рецепты.



Приложение можно бесплатно скачать в RuStore и на сайте «здоровое-питание.рф», оно работает в системе устройств Android.

