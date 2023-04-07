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    На юге Петербурга вор со стажем выстрелил женщине в лицо

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    3 комментария

    За несколько часов сотрудники полиции Красносельского района нашли обидчика местной жительницы. В ходе конфликта он выстрелил ей в лицо из газового пистолета.

    Столкновение полов произошло накануне около пяти дня во дворе дома 78, корпус 1 по Ленинскому проспекту, стало известно «Фонтанке» 7 апреля. Пострадавшая — 27-летняя сотрудница подведомственного Смольному учреждения, по предварительной информации, рассказала об агрессивном незнакомце.

    В половину девятого вечера её предполагаемого обидчика нашли — он тоже оказался местным жителем, ранее неоднократно судимым за кражи.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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