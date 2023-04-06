«Враги постараются использовать противников СВО». Беглов — о выводах после теракта в кафе на Васильевском острове

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 ответил на вопросы телеведущего Игоря Максименко о произошедшем 2 апреля теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Он заявил о том, что противников спецоперации ещё попытаются использовать враги. Тему теракта Максименко начал с предположения о том, что Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, больше жалеют, чем осуждают.

«Не у нас. Это там жалеют наверное больше», — отметил Беглов. Он заметил, что погиб мужественный человек с непростой судьбой, но получивший признание в обществе. Последствия теракта удалось оперативно устранить, заявил губернатор. Он похвалил оперативные службы и подчеркнул, что скорая так сработала в том числе и потому, что в прошлом году город обновил автопарк медиков. «Мы оказали помощь собственнику, чтобы закрыть контур, выделили ему людей и материалы», — добавил Беглов, отметив, что и сам побывал на месте происшествия.

