«Враги постараются использовать противников СВО». Беглов — о выводах после теракта в кафе на Васильевском острове

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 ответил на вопросы телеведущего Игоря Максименко о произошедшем 2 апреля теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Он заявил о том, что противников спецоперации ещё попытаются использовать враги. Тему теракта Максименко начал с предположения о том, что Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, больше жалеют, чем осуждают.
«Не у нас. Это там жалеют наверное больше», — отметил Беглов. Он заметил, что погиб мужественный человек с непростой судьбой, но получивший признание в обществе. Последствия теракта удалось оперативно устранить, заявил губернатор. Он похвалил оперативные службы и подчеркнул, что скорая так сработала в том числе и потому, что в прошлом году город обновил автопарк медиков. «Мы оказали помощь собственнику, чтобы закрыть контур, выделили ему людей и материалы», — добавил Беглов, отметив, что и сам побывал на месте происшествия.
Дом, где произошёл взрыв, не сильно пострадал, отметил глава города: «Конструктивных нарушений нет. В квартирах нет. Есть незначительные разрушения в офисе, который там же находится».
«Ленинградцев напугать нельзя, мы будем усиливать помощь вооруженным силам, семьям наших бойцов, наращивать выпуск продукции на оборонных предприятиях», — подчеркнул Беглов.
«Здоровым силам, патриотам надо быть собой, сильными, стойкими, уверенными в правоте нашего дела и более бдительными. Выводы надо сделать тому абсолютными меньшинству, которое живет в России, но вольно или не вольно поддерживает националистов, кто не сбежал заграницу, но втихую выступает против СВО. Враги нашей страны постараются их использовать, будут искать сообщников», — добавил глава Петербурга.
Военкор Владлен Татарский погиб в Петербурге в результате взрыва. Рванула статуэтка, которую принесла, по данным следствия, Дарья Трепова. Девушке предъявили обвинения в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Она арестована на два месяца.