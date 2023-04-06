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    Гособвинение просит приговорить Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам

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    2 комментария

    Представитель гособвинения попросил суд приговорить общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марию Эйсмонт.

    Кара-Мурзу обвиняют в государственной измене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организации.

    В начале октября стало известно, что в отношении Кара-Мурзы возбуждено дело о госизмене. Ему вменяют небезвозмездную помощь организациям из стран, которые входят в НАТО.

    *Минюст признал физлицом-иноагентом.

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    СудГосизмена
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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 18:21
    железный стержень у Человека!.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 18:16
    Какой же позор этой власти.
    +0−0
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