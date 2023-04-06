Гособвинение просит приговорить Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам

Представитель гособвинения попросил суд приговорить общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марию Эйсмонт.

Кара-Мурзу обвиняют в государственной измене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организации.

В начале октября стало известно, что в отношении Кара-Мурзы возбуждено дело о госизмене. Ему вменяют небезвозмездную помощь организациям из стран, которые входят в НАТО.

