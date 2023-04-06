Не боитесь с покойником разговаривать? Как живой пенсионер по документам стал мертвым с долгом за похороны

Пенсионер из Самарской области Владимир Кирюшкин узнал, что по документам он мертв. Уже четыре года он переживает последствия того, что государство приняло фатальное решение о его судьбе без его ведома. Историю рассказывает 63.RU.



О собственной кончине Владимир Кирюшкин узнал в январе 2019 года, когда пришел в банк проверить, сколько пенсии ему пришло. Операционистка нажала под столом кнопку тревоги. Пенсионера обступили охранники, которые объяснили, что, по данным пенсионного фонда, он мертв, а его счет заблокирован. Позднее выяснилось, что его уже и похоронить успели — как отказника. А перед похоронной компанией остался долг. Прокуратура отправила мужчину в суд. В суд пришел представитель похоронной фирмы, который требовал деньги с Кирюшкина за погребение, так как дело сделано и надо оплатить.