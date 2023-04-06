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    Не боитесь с покойником разговаривать? Как живой пенсионер по документам стал мертвым с долгом за похороны

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    18 комментариев

    Пенсионер из Самарской области Владимир Кирюшкин узнал, что по документам он мертв. Уже четыре года он переживает последствия того, что государство приняло фатальное решение о его судьбе без его ведома. Историю рассказывает 63.RU.

    О собственной кончине Владимир Кирюшкин узнал в январе 2019 года, когда пришел в банк проверить, сколько пенсии ему пришло. Операционистка нажала под столом кнопку тревоги. Пенсионера обступили охранники, которые объяснили, что, по данным пенсионного фонда, он мертв, а его счет заблокирован. Позднее выяснилось, что его уже и похоронить успели — как отказника. А перед похоронной компанией остался долг. Прокуратура отправила мужчину в суд. В суд пришел представитель похоронной фирмы, который требовал деньги с Кирюшкина за погребение, так как дело сделано и надо оплатить.

    В итоге на втором заседании суд принял единственное логичное в этом случае решение — мужчину признали живым. Но ему пришлось доказывать, что он живой, в поликлинике, в налоговой, восстанавливать свои права, регистрацию автомобиля.

    Подробнее об этой истории читайте в материале наших коллег с 63.RU.

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    Комментарии 18

    Гость06 Апр 2023 в 15:55
    Всё разобрался. История банальна. В первую очередь автор не в состоянии излагать свои мысли и не понимает сути того о чем пишет.

    Если пенсионер не получает пенсию полгода, то ПФ останавливает выплаты. Дальше история развивалась просто по сценарию современной России. Коррумпированный сотрудник пенсионного фонда за вознаграждение сообщил сообщникам из похоронной компании о том что пенсионер умер. Дальше были задействованы: коррумпированные участковый врач, полицейский, сотрудник паспортного стола и ЗАКСа. Это старая история, кстати. Сотрудника ПФ пытались привлечь, но сроки давности вышли.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 15:46
    4 года пенсионер не получал пенсию, а на что он жил? К тому же его счета в банке были заблокированы.
    +0−0
    забыл все06 Апр 2023 в 15:34
    потребовалось 2 заседания суда, чтобы понять, что человек жив?))) чё там с госуслугами? не нужно отмечаться раз в неделю?)))
    +2−0
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