В Магадане будут бороться с чайками с помощью ученых. Птиц хотят выгнать хотя бы с некоторых территорий

В Магадане собираются урегулировать количество чаек, заручившись поддержкой ученых. Полностью «выдавить» птиц из города вряд ли возможно, но власти планируют «решить вопрос локально».
О кампании против чаек 6 апреля написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Он уточнил, что уже больше недели магаданцы видят и слышат первых чаек — «разведчиков», потому что у перелетных птиц наступила активная фаза.
«Удалить их хотя бы в промзоны и пригороды у моря можно. Ведь практически всем они доставляют неудобства криками и загрязнениями», — отметил мэр.
Рекомендации по борьбе с чайками разработают специалисты Института биологических проблем Севера. Они составят карту и адресный план, где чаще всего селятся чайки. Один из способов по «выдавливанию» чаек — это сбор гнезд и удаление яиц, пока «еще нет живого существа». Также нужно работать с мусорными баками: соблюдать чистоту и закрывать крышки.
Немало чаек живет и в Петербурге. «Фонтанка» показывала, как зловеще выглядит коллективная птичья ночевка на Неве.