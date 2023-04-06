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    В Магадане будут бороться с чайками с помощью ученых. Птиц хотят выгнать хотя бы с некоторых территорий

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    11 комментариев

    В Магадане собираются урегулировать количество чаек, заручившись поддержкой ученых. Полностью «выдавить» птиц из города вряд ли возможно, но власти планируют «решить вопрос локально».

    О кампании против чаек 6 апреля написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Он уточнил, что уже больше недели магаданцы видят и слышат первых чаек — «разведчиков», потому что у перелетных птиц наступила активная фаза.

    «Удалить их хотя бы в промзоны и пригороды у моря можно. Ведь практически всем они доставляют неудобства криками и загрязнениями», — отметил мэр.

    Рекомендации по борьбе с чайками разработают специалисты Института биологических проблем Севера. Они составят карту и адресный план, где чаще всего селятся чайки. Один из способов по «выдавливанию» чаек — это сбор гнезд и удаление яиц, пока «еще нет живого существа». Также нужно работать с мусорными баками: соблюдать чистоту и закрывать крышки.

    Немало чаек живет и в Петербурге. «Фонтанка» показывала, как зловеще выглядит коллективная птичья ночевка на Неве.

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    Комментарии 11

    Гость06 Апр 2023 в 14:16
    Чайки-бабы ещё наоткладывают. Мэр решил бороться с ветряными мельницами. Магаданцам нужно гнать такого безумца.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 14:13
    У магаданского мэра, видимо, больше не осталось проблем в городе. Мы в Петербурге живём с чайками и ничего страшного, крики их привычны жителям прибрежных районов и даже стали символом предрассветного времени летом.
    +0−0
    Dmitry Antonov06 Апр 2023 в 13:56
    "Также нужно работать с мусорными баками: соблюдать чистоту и закрывать крышки".
    Вот и всё, никаких учёных не надо, чайки просто обгадят их научные изыскания.
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