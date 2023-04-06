В Магадане будут бороться с чайками с помощью ученых. Птиц хотят выгнать хотя бы с некоторых территорий

В Магадане собираются урегулировать количество чаек, заручившись поддержкой ученых. Полностью «выдавить» птиц из города вряд ли возможно, но власти планируют «решить вопрос локально».



О кампании против чаек 6 апреля написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Он уточнил, что уже больше недели магаданцы видят и слышат первых чаек — «разведчиков», потому что у перелетных птиц наступила активная фаза.



«Удалить их хотя бы в промзоны и пригороды у моря можно. Ведь практически всем они доставляют неудобства криками и загрязнениями», — отметил мэр.

