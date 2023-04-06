«Интерторг» платежом красен. Сотни поставщиков сети дождались распродажи ее имущества

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Перед 700 контрагентами крупного петербургского ретейлера «Интерторга», скандально ушедшего с рынка в 2020 году, вновь забрезжила надежда на возвращения долгов. Поставщикам, которые потеряли больше 16 млрд рублей, после серии судебных баталий удалось добиться начала реализации имущества.

Правда, уже сейчас понятно, возместить получится лишь небольшую часть — считанные проценты от номинального долга. Зато мажоритарный кредитор смог заработать на хранении подлежащего к продаже оборудования.



Первые торги по реализации имущества ретейлера «Интерторг», признанного банкротом еще в начале 2020 года, состоятся 14 апреля, следует из данных портала «Федресурс». На продажу выставили транспортные средства, торговое оборудование, IT-оборудование, офисную оргтехнику и самоходную погрузочную технику — всего 120 лотов с общей начальной стоимостью 450 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 7 апреля.



Как рассказал «Фонтанке» конкурсный управляющий ретейлера Денис Уткин, это уже вторая попытка начать распродажу имущества. Ранее торги назначали на июнь 2022 года, но после серии жалоб они были отменены УФАС. Также, как следует из данных портала «Федресурс», осенью 2022 года была предпринята попытка продать дебиторскую задолженность «Интерторга» (то есть долги перед ним других компаний), но они не состоялись, так как не было подано ни одной заявки. В теории там приличная сумма — около 2,7 миллиардов, но что из этого реально удастся вернуть, пока не понятно.



Кому задолжал «Интерторг»

Ретейлер «Интерторг» (сеть «СемьЯ», «Идея», «Spar»), бывший одним из крупнейших игроков петербургского продуктового рынка, перестал платить поставщиками и начал закрывать магазины осенью 2019 года. В начале 2020 года компания была признана банкротом. Осенью того же года основной владелец ретейлера Мушвиг Абдуллаев был объявлен в федеральный розыск, правда до этого он успел уехать в Объединенные Арабские Эмираты. Через год обвинения в мошенничестве были предъявлены его брату и другому совладельцу «Интерторга» Аллахверди Абдуллаеву и нескольким топ-менеджерам.



Сейчас в реестр включены требования на 16,1 млрд рублей. Мажоритарным кредитором является не какой-то поставщик, а финансовая компания «СБК гранд», чья доля в общей сумме требований, по словам Дениса Уткина, составляет 47%. В СПАРК данные о владельцах компании скрыты, ранее предприятие СМИ называли «дочкой» Сбербанка. Права требования к ней перешли именно от этой кредитной организации.

Среди тех, кто ждет денег от «Интерторга», по словам конкурсного управляющего, — налоговая (2%). Также в список крупных кредиторов вошли «Объединенные пивоварни Хейнекен», «Фацер» (сейчас «Хлебный дом»), «Кока–Кола ЭйчБиСи Евразия» (сейчас «Мултон Партнерс»), молокозавод «Галактика», «Валио» (сейчас «Виола») и «Атриа Россия» (бизнес продан группе «Черкизово»). Всего у компании более 700 кредиторов.



Битва конкурсных управляющих

Объявлению торгов предшествовала битва за контроль над банкротным процессом, ключевым моментом в которой была личность конкурсного управляющего. Изначально на эту должность был назначен Сергей Безруких, которого часть кредиторов подозревала в аффилированности с самим «Интерторгом». В 2021 году на этом посту его сменил Кирилл Пестряков. Но спустя несколько месяцев он был отстранен по жалобе ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Компания ссылалась на то, что управляющий затягивал инвентаризацию имущества, не проводит торги и допускает иные нарушения интересов кредиторов.



Третьего управляющего Дениса Уткина через две недели после назначения попыталась отстранить саморегулируемая организация «Лидер», в которой он состоял. А после решения о переходе в другую СРО попыталась подвергнуть дисциплинарному взысканию. Однако суды трех инстанций признали претензии необоснованными.



Собеседники «Фонтанки» из числа миноритарных кредиторов «Интерторга» видят в этом конфликте противостояние с «СБК Гранд». Так, предыдущий управляющий Кирилл Пестряков заключил договор по хранению имущества «Интерторга» с его аффилированной компанией «Невская логистика». Услуга обходится примерно в 5 млн рублей в месяц, то есть за три года с момента объявления банкротства набежало уже 180 млн рублей. И чем дольше «Интерторг» тянет с торгами, тем больше владелец склада зарабатывает на хранении оборудования



Но сама «Невская логистика» тоже проходит процедуру банкротства. Основным кредитором является все тот же «СБК Гранд». Согласно материалам арбитража, именно он подавал жалобы на конкурсного управляющего. Сам Денис Уткин на вопрос о своей роли в конфликте сообщил, что представляет интересы всех кредиторов, но признал, что затягивание реализации имущества «Интерторга» не в интересах миноритариев.

Что получат кредиторы

Все имущество «Интерторга» оценено примерно в 4 млрд рублей. Однако, это тоже номинальная цифра, на которую не стоит особо ориентироваться. Помимо уже упомянутого торгового оборудования на 450 млн рублей, конкурсный управляющий рассчитывает реализовать другое оборудование еще на 819 млн рублей и всю ту же дебиторскую задолженность — в общей сумме на 2,7 млрд рублей. Таким образом, даже если предположить, что желающие выкупить долги перед «Интерторгом» найдутся, кредиторы смогут вернуть в лучшем случае четверть задолженности. Это если пролежавшие на складе больше трех лет витрины и электропогрузчики удастся продать по начальной цене, а все должники обанкротившейся сети безропотно вернут ей все, что задолжали. Однако в любом случае, вырученные деньги будут распределяться пропорционально доле в общей сумме требований, пояснил Денис Уткин.



А вот недвижимость «Интерторга», записанная на аффилированные с ретейлером структуры (ООО «Адастра», ООО «Евробизнес», ООО «Инвестиционная строительная компания», ООО «Невская логистика»), не поможет погасить долги перед поставщиками. По словам конкурсного управляющего, они проходят самостоятельные процедуры банкротства. Имущество этих компаний служило обеспечением займа в Сбербанке. В данный момент правопреемник кредитной организации «СБК Гранд» является основным претендентом на средства, вырученные от продажи недвижимости. Причем, там активы куда более ликвидные, чем старые компьютеры и стеллажи. Портфель недвижимости включает земельный участок на Софийской ул. площадью 4,8 га три склада в Шушарах общей площадью 4 га, фруктохранилище, административные здания, предприятия по производству упаковки и административно-складской комплекс, земельный участок 2 га в зоне «Заневка» в Ленобласти с офисным зданием, котельной, топливным резервуаром и другим имуществом. Когда в 2020 году Сбербанк добился ареста активов, их залоговая стоимость была оценена в 1,2 млрд рублей, но владелец «Интерторга» настаивала, что имущество стоит втрое дороже.



Сам «Интерторг» также является кредитором в деле о банкротстве «Невской логистики», но имеет статус зареестрового, то есть он получит деньги в том случае, если они останутся после погашения долгов основных заимодавцев. «Но по статистике кредиторы, которые имеют зареестровые требования, ничего не получают», — отмечает конкурсный управляющий.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

