Четыре троллейбусных маршрута пришлось пустить в объезд из-за повреждения сети на Дыбенко

ЧП на контактной сети утром 6 апреля изменило трассы четырех троллейбусных маршрутов в Невском районе Петербурга. Это уже второе происшествие с «рогатыми» за утро.



Из-за повреждения контактной сети на улице Дыбенко изменены трассы троллейбусов №№ 14, 27, 28 и 43, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Первые три маршрута направлены от Володарского моста до станции Нева. Троллейбусы № 43 следуют до конечной станции «Проспект Солидарности».

В половине десятого часа утра на Кронштадтской площади троллейбус стал участником ДТП. Из-за аварии на время пришлось менять трассы двух троллейбусных маршрутов.