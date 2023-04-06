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    Четыре троллейбусных маршрута пришлось пустить в объезд из-за повреждения сети на Дыбенко

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    ЧП на контактной сети утром 6 апреля изменило трассы четырех троллейбусных маршрутов в Невском районе Петербурга. Это уже второе происшествие с «рогатыми» за утро.

    Из-за повреждения контактной сети на улице Дыбенко изменены трассы троллейбусов №№ 14, 27, 28 и 43, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Первые три маршрута направлены от Володарского моста до станции Нева. Троллейбусы № 43 следуют до конечной станции «Проспект Солидарности».

    В половине десятого часа утра на Кронштадтской площади троллейбус стал участником ДТП. Из-за аварии на время пришлось менять трассы двух троллейбусных маршрутов.

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