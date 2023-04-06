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    На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

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    23 комментария

    Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище в первую годовщину после смерти политика. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе партии.

    Фото: ЛДПР
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    «На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика: «Я буду защищать русских!», и его ответ на вопрос:«Что вы скажете, оказавшись перед Богом?» — «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — сказано в сообщении ЛДПР.

    Общая высота памятника составляет 2,75 метра. Его создатель — скульптор Андрей Ковальчук.

    Сегодня лидер партии Леонид Слуцкий вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к памятнику Жириновскому. Также почтить его память пришли более 400 почетных гостей, среди них депутаты, губернаторы, министры, члены Совета Федерации, родственники, единомышленники и соратники, добавляют в ЛДПР.

    Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти Жириновского. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР «был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом», внесшим вклад в развитие России.

    Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

    Фото: ЛДПР

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    Комментарии 23

    Гость06 Апр 2023 в 11:56
    осиновый кол уже забили?
    +0−0
    VVvolkov06 Апр 2023 в 11:49
    так он же вроде на самом деле 1-го апреля скончался.... просто долго не объявляли официально
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:48
    Так и не помыл сапоги в Индийском океане
    +2−0
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