На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище в первую годовщину после смерти политика. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе партии.

«На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика: «Я буду защищать русских!», и его ответ на вопрос:«Что вы скажете, оказавшись перед Богом?» — «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — сказано в сообщении ЛДПР.

Общая высота памятника составляет 2,75 метра. Его создатель — скульптор Андрей Ковальчук.



Сегодня лидер партии Леонид Слуцкий вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к памятнику Жириновскому. Также почтить его память пришли более 400 почетных гостей, среди них депутаты, губернаторы, министры, члены Совета Федерации, родственники, единомышленники и соратники, добавляют в ЛДПР.



Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти Жириновского. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР «был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом», внесшим вклад в развитие России.

