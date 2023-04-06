Пассажир, пытавшийся выйти из самолета Москва — Магадан, помещён в психиатрическую лечебницу

Медики в психиатрической больнице обследуют мурманчанина, который пытался покинуть самолет во время рейса из Москвы в Магадан. Об этом сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на полицию в магаданском аэропорту.



По словам очевидцев, дебошир на борту вел себя агрессивно, бранился, разбил монитор в спинке кресла, на слова окружающих не реагировал и пытался открыть дверь прямо во время полёта.



«Мы не смогли добиться от гражданина никаких пояснений, он был невменяем. Поэтому сейчас он находится в психиатрической лечебнице», — рассказал собеседник агентства.

