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    Пассажир, пытавшийся выйти из самолета Москва — Магадан, помещён в психиатрическую лечебницу

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    25 комментариев

    Медики в психиатрической больнице обследуют мурманчанина, который пытался покинуть самолет во время рейса из Москвы в Магадан. Об этом сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на полицию в магаданском аэропорту.

    По словам очевидцев, дебошир на борту вел себя агрессивно, бранился, разбил монитор в спинке кресла, на слова окружающих не реагировал и пытался открыть дверь прямо во время полёта.

    «Мы не смогли добиться от гражданина никаких пояснений, он был невменяем. Поэтому сейчас он находится в психиатрической лечебнице», — рассказал собеседник агентства.

    Сейчас психиатры проводят освидетельствование мужчины, чтобы дать заключение о его состоянии.

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    Комментарии 25

    27564035606 Апр 2023 в 09:46
    Стоп-кран дернуть надо было
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 09:18
    "Не смогли добиться пояснений"?Пассажир хотел выйти пораньше,чего тут непонятного?
    +2−0
    Гость06 Апр 2023 в 09:15
    Мурманчане,они такие.Стремительные и непредсказуемые.
    +0−0
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