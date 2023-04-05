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    Остановите, я сойду. Пассажир рейса Москва — Магадан пытался покинуть самолет в воздухе

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    5 комментариев

    Во время полета из Москвы в Магадан пассажир устроил дебош и пытался выйти из самолета в воздухе. Сейчас он в больнице, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на представителя МВД на транспорте в аэропорту Магадана.

    По предварительным данным, буйный пассажир — житель Мурманска. В МВД полагают, что он мог быть нездоров или нетрезв. Но это еще предстоит выяснить. Пока мужчина в больнице, опросить его нельзя.

    «Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета», — отметил собеседник агентства.

    Тем временем в соцсетях публикуют кадры с места событий. Видно, как в салоне самолета мужчины собрались вокруг человека, который кричит и, кажется, пытается вырваться из «окружения».

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    Комментарии 5

    Randle McMurphy05 Апр 2023 в 12:48
    Ну и зачем изуродовали оригинал "Остановите самолёт - я слезу!!!"
    По неграмотности или злому умыслу?
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:39
    Летит самолёт, стюардесса прибегает к пилотам:
    - У нас беда! Пассажир хочет выйти из самолёта!
    - Это который весь в гипсе и бинтах?
    - Да...
    - Выпустите, он здесь всегда выходит.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:39
    Зато не «аульный», некоторые могут быть довольны.
    +0−0
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