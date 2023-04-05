Остановите, я сойду. Пассажир рейса Москва — Магадан пытался покинуть самолет в воздухе

Во время полета из Москвы в Магадан пассажир устроил дебош и пытался выйти из самолета в воздухе. Сейчас он в больнице, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на представителя МВД на транспорте в аэропорту Магадана.



По предварительным данным, буйный пассажир — житель Мурманска. В МВД полагают, что он мог быть нездоров или нетрезв. Но это еще предстоит выяснить. Пока мужчина в больнице, опросить его нельзя.



«Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета», — отметил собеседник агентства.

