Давно не виделись. Петербуржцы сняли полную Луну, которая «гуляет по городским крышам»

Небо над Петербургом вечером 5 апреля прояснилось и показало горожанам полную Луну. Фотограф заснял, как она «ползет» над крышами.
Кадры опубликованы в телеграм-канале «АстроФотоБолото». Фотограф наблюдал за движением Луны на Парнасе и был не одинок.
«Супер-лунища сегодня, за ней наблюдала я, птица, человек на балконе, прохожие, а она снова гуляла по крышам не обращая внимания на нас», — поэтично отметил автор снимка.
В последнее полнолуние, 6 марта, земной спутник тоже показался горожанам.
Ясная погода сохранится в городе ночью и днем, вероятна переменная облачность. Будет тепло, до +7, с утра возможен туман.