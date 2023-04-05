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    Давно не виделись. Петербуржцы сняли полную Луну, которая «гуляет по городским крышам»

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    2 комментария

    Небо над Петербургом вечером 5 апреля прояснилось и показало горожанам полную Луну. Фотограф заснял, как она «ползет» над крышами.

    Кадры опубликованы в телеграм-канале «АстроФотоБолото». Фотограф наблюдал за движением Луны на Парнасе и был не одинок.

    «Супер-лунища сегодня, за ней наблюдала я, птица, человек на балконе, прохожие, а она снова гуляла по крышам не обращая внимания на нас», — поэтично отметил автор снимка.

    В последнее полнолуние, 6 марта, земной спутник тоже показался горожанам.

    Ясная погода сохранится в городе ночью и днем, вероятна переменная облачность. Будет тепло, до +7, с утра возможен туман.

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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 00:27
    Луны не существует.
    +0−0
    triton197706 Апр 2023 в 00:06
    И позавчера луна была в "полной форме")
    +0−0
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