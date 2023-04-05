За разведку обещали 50 тысяч гривен. В Росгвардии рассказали подробности задержания украинского пилота

Украинский легкомоторный самолет, вынужденно севший в Брянской области, могли вести с помощью средств связи. Второе судно за ним не следовало. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

Представитель ведомства уточнил, что, со слов самого пилота, за работу ему обещали 50 тысяч гривен (чуть больше 100 тысяч рублей). Он должен был произвести разведку с воздуха. Севший в поле у села Бутовск самолет первыми увидели местные жители, они сообщили об этом в полицию. В задержании мужчины участвовал весь силовой блок региона.