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    За разведку обещали 50 тысяч гривен. В Росгвардии рассказали подробности задержания украинского пилота

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    4 комментария

    Украинский легкомоторный самолет, вынужденно севший в Брянской области, могли вести с помощью средств связи. Второе судно за ним не следовало. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

    Представитель ведомства уточнил, что, со слов самого пилота, за работу ему обещали 50 тысяч гривен (чуть больше 100 тысяч рублей). Он должен был произвести разведку с воздуха. Севший в поле у села Бутовск самолет первыми увидели местные жители, они сообщили об этом в полицию. В задержании мужчины участвовал весь силовой блок региона.

    Ранее сообщалось, что самолет упал. Однако на фото в соцсетях у аппарата повреждений нет.

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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2023 в 22:41
    Весь силовой блок)) Фонтанка зачет!!!
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!05 Апр 2023 в 22:38
    лажа очередная
    с беспилотника дешевле и красивее
    донецк вон видели какой красивый и шахтёр арена...

    хе-хе.
    +1−0
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