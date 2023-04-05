В Туле казаки ходят по фудкортам и заставляют есть

Необычный способ борьбы с драчливыми молодежными субкультурами придумали в Тульской области. Там по фуд-кортам — в местах скопления представителей оффников и ЧВК «Редан» — теперь ходят юные казаки. Они следят за тем, чтобы все гости кафе ели и не сидели просто так. Об этом 5 апреля пишет портал Myslo.



Казаки, которым, судя по фото, едва исполнилось 18, делают замечание посетителям, занимающим столы без еды. Патрули ссылаются на правила посещения фуд-корта, где написано, что данная зона предназначена для потребителей услуг общественного питания. Представитель казачества старший прапорщик по имени Иван рассказал, что таким образом казаки помогают полиции охранять общественный порядок. Цель также подтвердил окружной атаман Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Алексей Альховик.

