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    В Туле казаки ходят по фудкортам и заставляют есть

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    10 комментариев

    Необычный способ борьбы с драчливыми молодежными субкультурами придумали в Тульской области. Там по фуд-кортам — в местах скопления представителей оффников и ЧВК «Редан» — теперь ходят юные казаки. Они следят за тем, чтобы все гости кафе ели и не сидели просто так. Об этом 5 апреля пишет портал Myslo.

    Казаки, которым, судя по фото, едва исполнилось 18, делают замечание посетителям, занимающим столы без еды. Патрули ссылаются на правила посещения фуд-корта, где написано, что данная зона предназначена для потребителей услуг общественного питания. Представитель казачества старший прапорщик по имени Иван рассказал, что таким образом казаки помогают полиции охранять общественный порядок. Цель также подтвердил окружной атаман Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Алексей Альховик.

    В Петербурге правоохранительные органы и сотрудники ЧОПов пока справляются своими силами. На прошлой неделе большой компании подростков пришлось убегать из «Европолиса».

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    Комментарии 10

    Польза санкций05 Апр 2023 в 20:34
    А работать эти "дети-казаки" не хотят, как и их ряженые папаши? Династия, однако.
    +4−0
    Заливщик голосовых планок05 Апр 2023 в 20:32
    А "юные казаки" за кого? За ЧВК или правосеков? Вопрос принципиальный, отсидеться не получится! :)
    +1−0
    Jameson05 Апр 2023 в 20:29
    Шел казак куда-то вдаль.
    На груди была медаль:
    «За отвагу», «За победу»,
    «За приятную беседу»,
    «За научные труды»,
    «За охрану всей среды»,
    две медали космонавта,
    орден игрока Варкрафта,
    символ сдачи ГТО,
    «Прохождение ТО»...

    хоть медалькой, хоть значком
    поделитесь с казачком!
    +5−1
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