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    Арестованному бывшему вице-губернатору Ленобласти добавили статью

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    Бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину предъявлено еще одно обвинение, на сей раз в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба регионального управления СК.

    Следствие установило, что незаконная деятельности директора АНО «Дирекция», повлекшая хищение не менее 23 893 668 рублей, стала возможной, в том числе, в результате злоупотребления должностными полномочиями вице-губернатора Ленинградской области, который был председателем наблюдательного совета АНО. В СК полагают, что Москвин знал о заниженной стоимости долей «Дирекции» в уставном капитале дочернего ООО и одобрил сделки по отчуждению 95% и 5 % долей в уставном капитале юрлица в пользу нужных аффилированных лиц. В результате АНО «Дирекция» понесла убытки в размере почти 24 млн рублей, которые можно было бы направить на реализацию уставных целей.

    Михаила Москвина в начале марта арестовали по делу о взятке.

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