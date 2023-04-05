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    Неделя отдыха. В Госдуму внесли законопроект о длинных майских

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    12 комментариев

    Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в парламент законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего отдыха до трех дней. Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество» 5 апреля.

    «Сейчас люди не могут ни нормально отдохнуть, ни поработать. С дачи на работу — и снова на дачу», — прокомментировали инициативу в телеграм-канале партии. https://t.me/partynewpeople/732 Длинные новогодние праздники политики назвали «скукой, перееданием и травмами».

    Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил, что это «старая дискуссия». «Считаю, что у него (законопроекта. — Прим. ред.) на данный момент серьезных перспектив нет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

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    Комментарии 12

    kolpankolpan05 Апр 2023 в 20:00
    Кретины прекратите изгаляться.Вот за эту партию точно никогда не проголосую.Только на вынос, на помойку. Прибавьте в июне,полстраны в начале мая в снегу.
    +2−0
    Русич Древний05 Апр 2023 в 19:51
    Давно уже жду, пока депутаты чего толкового да полезного придумают. По три закона в день принимают.
    +0−1
    Bad robot05 Апр 2023 в 19:47
    Очередной бред. А нельзя оставить новогодние и добавить майские с 1 по 9?
    +2−0
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