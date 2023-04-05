Неделя отдыха. В Госдуму внесли законопроект о длинных майских

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в парламент законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего отдыха до трех дней. Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество» 5 апреля.



«Сейчас люди не могут ни нормально отдохнуть, ни поработать. С дачи на работу — и снова на дачу», — прокомментировали инициативу в телеграм-канале партии. https://t.me/partynewpeople/732 Длинные новогодние праздники политики назвали «скукой, перееданием и травмами».



Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил, что это «старая дискуссия». «Считаю, что у него (законопроекта. — Прим. ред.) на данный момент серьезных перспектив нет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

