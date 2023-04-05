Путин заявил, что западные спецслужбы могут быть причастны к подготовке терактов в России

Обстановка в новых регионах России остается напряженной, Киев продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Об этом 5 апреля на заседании Совбеза РФ заявил президент Владимир Путин.



По его словам, украинские власти «никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам». Совершаются теракты против чиновников, правоохранителей, журналистов, общественных деятелей, преподавателей.



«Причём неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — подчеркнул Путин.

