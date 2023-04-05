Путин заявил, что западные спецслужбы могут быть причастны к подготовке терактов в России

Обстановка в новых регионах России остается напряженной, Киев продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Об этом 5 апреля на заседании Совбеза РФ заявил президент Владимир Путин.
По его словам, украинские власти «никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам». Совершаются теракты против чиновников, правоохранителей, журналистов, общественных деятелей, преподавателей.
«Причём неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что МВД, прокуратура, Следственный комитет, а также другие силовые структуры и спецслужбы должны сделать все для обеспечения безопасности людей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Фонтанка» писала, что Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами. В Кремле допускали такой же вариант. А в конце марта Владимир Путин согласился с выводами журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».