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    Путин заявил, что западные спецслужбы могут быть причастны к подготовке терактов в России

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    15 комментариев

    Обстановка в новых регионах России остается напряженной, Киев продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Об этом 5 апреля на заседании Совбеза РФ заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, украинские власти «никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам». Совершаются теракты против чиновников, правоохранителей, журналистов, общественных деятелей, преподавателей.

    «Причём неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — подчеркнул Путин.

    Президент добавил, что МВД, прокуратура, Следственный комитет, а также другие силовые структуры и спецслужбы должны сделать все для обеспечения безопасности людей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    «Фонтанка» писала, что Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами. В Кремле допускали такой же вариант. А в конце марта Владимир Путин согласился с выводами журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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    Комментарии 15

    Kezevo05 Апр 2023 в 18:21
    Финляндия в нато, итд этот заявитель всех переиграл за год на долгие десятилетия вперед, что не расхлебать.
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 18:20
    табакерку дарят свои... за дело!
    +1−0
    Slava_Rossii205 Апр 2023 в 18:20
    Пустая болтовня. Впрочем как и всегда.
    +2−0
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