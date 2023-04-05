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    Бастрыкин поручил проверить пародию на вручение статуэтки Владлену Татарскому

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать оценку миниатюре комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, в которой они пародировали вручение взрывоопасной статуэтки Владлену Татарскому. Об этом пресс-служба ведомства сообщает 5 апреля.

    Выступление комиков проходило в Берлине. На видео из соцсетей запечатлен Долгополов, который вручает бумажный пакет со статуэткой Оганисяну. «Пусть постоит здесь», — говорит Оганисян и ставит статуэтку на стул. Зал реагирует смехом.

    На видео обратила внимание депутат Госдумы Яна Лантратова, она же отправила запрос в СК. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — написала она в своём телеграм-канале.

    Военкор Владлен Татарский погиб в Петербурге в результате взрыва. Рванула статуэтка, которую принесла, по данным следствия, Дарья Трепова. Девушке предъявили обвинения в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Она арестована на два месяца.

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