Бастрыкин поручил проверить пародию на вручение статуэтки Владлену Татарскому

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать оценку миниатюре комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, в которой они пародировали вручение взрывоопасной статуэтки Владлену Татарскому. Об этом пресс-служба ведомства сообщает 5 апреля.



Выступление комиков проходило в Берлине. На видео из соцсетей запечатлен Долгополов, который вручает бумажный пакет со статуэткой Оганисяну. «Пусть постоит здесь», — говорит Оганисян и ставит статуэтку на стул. Зал реагирует смехом.



На видео обратила внимание депутат Госдумы Яна Лантратова, она же отправила запрос в СК. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — написала она в своём телеграм-канале.

