В России хотят создать индустрию по восстановлению подержанных автомобильных запчастей

Правительство России поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу рассмотреть возможность создания в стране индустрии по восстановлению бывших в употреблении автомобильных запчастей. Их хотят использовать в том числе для ремонта по ОСАГО и каско.



Письмо с таким поручением вице-премьер РФ Денис Мантуров направил министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову, пишет 5 марта газета «Ведомости». В феврале аналогичное предложение в совместном письме председателю правительства Михаилу Мишустину высказали главы комитетов Госдумы по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также строительству и ЖКХ.