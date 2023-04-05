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    В России хотят создать индустрию по восстановлению подержанных автомобильных запчастей

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    37 комментариев

    Правительство России поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу рассмотреть возможность создания в стране индустрии по восстановлению бывших в употреблении автомобильных запчастей. Их хотят использовать в том числе для ремонта по ОСАГО и каско.

    Письмо с таким поручением вице-премьер РФ Денис Мантуров направил министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову, пишет 5 марта газета «Ведомости». В феврале аналогичное предложение в совместном письме председателю правительства Михаилу Мишустину высказали главы комитетов Госдумы по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также строительству и ЖКХ.

    По словам депутатов, необходимо принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием деталей, а также сформулировать требования к предприятиям, которые будут восстанавливать комплектующие, ввести правила маркировки и таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам. К ремонту запчастей предлагают привлечь малый и средний бизнес, а автопроизводителей обязать раскрывать сервисную и техническую документацию. Также, по мнению авторов письма, нужно законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов деталей.

    Накануне в Российском союзе автостраховщиков отмечали, что из-за дефицита самых ходовых запчастей, таких как бамперы, фары, крылья, доля ремонтов по ОСАГО в конце 2022 года снизилась до 5 %. По мнению страховщиков, создание индустрии по восстановлению подержанных комплектующих может решить эту проблему, но нужно определить перечни запчастей, которые допустимы к восстановлению и которые нет. Представитель Центробанка на совещании «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств», которое прошло 4 апреля в Совете Федерации, отметил, что ЦБ готов рассмотреть такое решение, но после оценки того, как использование восстановленных запчастей повлияет на безопасность дорожного движения.

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    Комментарии 37

    Гриб05 Апр 2023 в 15:35
    Гриб молодец, не зря шниву для деревни купил!
    +0−0
    28020699805 Апр 2023 в 15:33
    Где Ё-мобиль?
    +0−0
    Zet05 Апр 2023 в 15:31
    Это для ремонта при страховых случаях применять будут?
    +2−0
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