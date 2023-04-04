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    Показания Дарьи Треповой

    Левые фары бьют чаще правых. Страховщики назвали самые заменяемые после ДТП запчасти

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    При восстановительном ремонте автомобиля по ОСАГО после ДТП чаще всего приходится заменять одни и те же детали: бамперы, фары, различные элементы кузова. Российский союз автостраховщиков насчитал 17 наименований запчастей, которые наиболее часто используют в таких случаях.

    В большинстве случаев под замену идут задний и передний бамперы: новые приходится ставить в 12,8 % и 7,1 % ремонтов соответственно, сообщает 4 апреля пресс-служба РСА. Третьей по частоте использования оказалась левая фара (3,7 %), тогда как правая — лишь на шестом месте (3,2 %). Четвертое и пятое места рейтинга достались левому переднему крылу и крышке багажника, которые приходится менять в 3,6 % и 3,4 % ремонтов соответственно.

    После правой фары чаще всего страдают усилитель заднего бампера и колесный диск (по 2,9 %), задний левый фонарь (2,8 %), решетка радиатора и спойлер заднего бампера (по 2,5 %), а замыкают десятку переднее правое крыло и задний правый фонарь, которые идут под замену в 2,2 % случаев. Еще в 1,9 % ремонтов приходится менять или ремонтировать правую заднюю дверь, в 1,8 % — капот и переднюю левую дверь, в 1,7 % — заднюю левую дверь.

    Как отмечает президент РСА Евгений Уфимцев, повреждения бамперов, крыльев, капота и даже дверей не мешают при этом пользоваться автомобилем, однако именно из-за их нехватки доля ремонтов по ОСАГО в конце 2022 года снизилась до 5 %. «Причем с дефицитом необходимых для ремонта запчастей сталкиваются не только рядовые автовладельцы, сложности со своевременным ремонтом из-за отсутствия запчастей могут помешать работе миллионов грузовых автомобилей и почти 1 миллиону автобусов. Решить эту проблему может создание индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. Мы надеемся, что соответствующее решение будет поддержано и воплощено в жизнь», — заявил Уфимцев.

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