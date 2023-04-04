Левые фары бьют чаще правых. Страховщики назвали самые заменяемые после ДТП запчасти

При восстановительном ремонте автомобиля по ОСАГО после ДТП чаще всего приходится заменять одни и те же детали: бамперы, фары, различные элементы кузова. Российский союз автостраховщиков насчитал 17 наименований запчастей, которые наиболее часто используют в таких случаях.
В большинстве случаев под замену идут задний и передний бамперы: новые приходится ставить в
После правой фары чаще всего страдают усилитель заднего бампера и колесный диск (по
Как отмечает президент РСА Евгений Уфимцев, повреждения бамперов, крыльев, капота и даже дверей не мешают при этом пользоваться автомобилем, однако именно из-за их нехватки доля ремонтов по ОСАГО в конце 2022 года снизилась до