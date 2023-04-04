Левые фары бьют чаще правых. Страховщики назвали самые заменяемые после ДТП запчасти

При восстановительном ремонте автомобиля по ОСАГО после ДТП чаще всего приходится заменять одни и те же детали: бамперы, фары, различные элементы кузова. Российский союз автостраховщиков насчитал 17 наименований запчастей, которые наиболее часто используют в таких случаях.



В большинстве случаев под замену идут задний и передний бамперы: новые приходится ставить в 12,8 % и 7,1 % ремонтов соответственно, сообщает 4 апреля пресс-служба РСА. Третьей по частоте использования оказалась левая фара ( 3,7 % ), тогда как правая — лишь на шестом месте ( 3,2 % ). Четвертое и пятое места рейтинга достались левому переднему крылу и крышке багажника, которые приходится менять в 3,6 % и 3,4 % ремонтов соответственно.