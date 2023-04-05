Володин рассказал, когда могут принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

Государственная дума может уже на следующей неделе принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом 5 апреля в начале пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.



По его словам, это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет также собираются распространить на рекламу и размещение продукции на полках магазинов.



Закон может быть принят 11 апреля. После принятия этой нормы, заявил Володин, будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.

