Володин рассказал, когда могут принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

Государственная дума может уже на следующей неделе принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом 5 апреля в начале пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.
По его словам, это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет также собираются распространить на рекламу и размещение продукции на полках магазинов.
Закон может быть принят 11 апреля. После принятия этой нормы, заявил Володин, будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.
23 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Думе заявил, что кабмин рассмотрит инициативу депутатов о запрете вейпов и сформулирует свою позицию.