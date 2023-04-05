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    Володин рассказал, когда могут принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

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    16 комментариев

    Государственная дума может уже на следующей неделе принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом 5 апреля в начале пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

    По его словам, это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет также собираются распространить на рекламу и размещение продукции на полках магазинов.

    Закон может быть принят 11 апреля. После принятия этой нормы, заявил Володин, будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.

    23 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Думе заявил, что кабмин рассмотрит инициативу депутатов о запрете вейпов и сформулирует свою позицию.

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    Комментарии 16

    Гость05 Апр 2023 в 15:04
    когда примут закон о запрете самого Володина?
    +1−0
    funtanka05 Апр 2023 в 14:20
    Составим портрет неугодного россиянина.

    Молодой человек до 18ти, с вейпом, в куртке зебры, любитель Аниме и автор рисунка миру мир.
    +0−1
    DMaster05 Апр 2023 в 14:09
    Так уже приравнивали вейпы к обычным сигаретам с точки зрения ограничений потребления. И 15 метров от остановок и входов в метро тоже на это распространили. И что, про несовершеннолетних при этом забыли?
    +2−0
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