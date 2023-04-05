Модно — и точка. «Фонтанка» показывает, чем будут торговать магазины, которые придут на смену Zara и Pull&Bear

В Петербурге началась подготовка к открытию магазинов, ранее принадлежавших испанскому ретейлеру Inditex. На сайте hh.ru юрлицо ретейлера АО «Новая мода» начало набирать сотрудников и администраторов магазинов.
Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже АО «Новая мода» компании Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Магазины под вывесками Maag, Dub, Ecru, Vilet начнут работать в апреле-мае.
У двух из этих марок уже заработали сайты. На сайте Maag, который станет заменой Zara, указаны ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». В одном из ТЦ «Фонтанке» подтвердили, что приготовления к запуску начались, но новая коллекция пока не завозилась. В других не стали комментировать сроки перезапуска.
Maag на своем сайте обещает представить новую коллекцию 14 апреля. Судя по размещенным фото, мужчинам предложат кожаные куртки, пиджаки оверсайз, женщинам — платья с облегающими силуэтами, мини-сарафаны, куртки-бомберы и коктейльные и вечерние платья в пол, детям — джинсовые комбинезоны и джемперы.
Dub планирует продавать женские и мужские футболки, свитшоты и шорты в спортивно-уличном стиле.
Подробнее о том, как и где будут работать бывшие магазины Inditex, читайте в материале «Фонтанки».