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    Модно — и точка. «Фонтанка» показывает, чем будут торговать магазины, которые придут на смену Zara и Pull&Bear

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    5 комментариев

    В Петербурге началась подготовка к открытию магазинов, ранее принадлежавших испанскому ретейлеру Inditex. На сайте hh.ru юрлицо ретейлера АО «Новая мода» начало набирать сотрудников и администраторов магазинов.

    Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже АО «Новая мода» компании Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Магазины под вывесками Maag, Dub, Ecru, Vilet начнут работать в апреле-мае.

    У двух из этих марок уже заработали сайты. На сайте Maag, который станет заменой Zara, указаны ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». В одном из ТЦ «Фонтанке» подтвердили, что приготовления к запуску начались, но новая коллекция пока не завозилась. В других не стали комментировать сроки перезапуска.

    Maag на своем сайте обещает представить новую коллекцию 14 апреля. Судя по размещенным фото, мужчинам предложат кожаные куртки, пиджаки оверсайз, женщинам — платья с облегающими силуэтами, мини-сарафаны, куртки-бомберы и коктейльные и вечерние платья в пол, детям — джинсовые комбинезоны и джемперы.

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    Dub планирует продавать женские и мужские футболки, свитшоты и шорты в спортивно-уличном стиле.

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    Подробнее о том, как и где будут работать бывшие магазины Inditex, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 5

    Zhora201905 Апр 2023 в 15:21
    Тю, а как же санкции? )) видать, в европах совсем все плохо, что запросились обратно на наш рынок..
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:03
    уже какие то пришли,их шмотье можно сразу в помойку
    +1−0
    своих не бросаем05 Апр 2023 в 15:01
    фиалетово
    +0−0
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