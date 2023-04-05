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    ЗакС Петербурга меняет законодательство о выборах: иноагенты и многодневное голосование

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    8 комментариев

    Петербургский парламент вслед за изменениями федерального законодательства корректирует региональное. В частности, оно касается ликвидации муниципальных избирательных комиссий и многодневного голосования. Заксобрание приняло документ в первом чтении на заседании 5 апреля.

    Как пояснил соавтор законопроекта единоросс Денис Четырбок, основа проекта — изменение Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав». Депутат выделил новеллы, наиболее важные, на его взгляд:

    • Упразднение присутствия в избирательных комиссиях членов с правом совещательного голоса;
    • Блок норм, который связан с институтом иноагентов. В частности, обязанность указывать принадлежность к иноагентам для кандидатов;
    • Ограничение агитации в интернете;
    • Проведение многодневного голосования.

    Член фракции «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов заявил, что многодневное голосование — это ситуации, которые провоцируют дополнительные нарушения со стороны участковых избирательных комиссий. Депутат добавил, что сам был свидетелем, когда председатель УИК решил, что может поработать ночью с документами, и вместе с секретарем комиссии они ночью проникли в помещение УИК.

    Кроме того, парламентарий высказал мнение фракции, что необходимо ограничить максимальное количество сроков губернатора, чтобы один и тот же человек не мог избираться более чем на два срока подряд.

    Законопроект поддержали 34 депутата, против высказались 9.

    Любопытно, что в тех же изменениях федерального законодательства есть и новелла «имени Вишневского» — для кандидатов, которые меняют фамилии, имена и отчества перед выборами. Теперь, в случае если кандидат менял Ф. И. О. в период избирательной кампании либо в течение года объявления о проведении выборов, в бюллетене будут указаны его «старые» Ф. И. О.

    Ранее в Петербурге во время выборов в Заксобрание прогремела история, когда на одном избирательном округе появились сразу три Бориса Вишневских. Двое из них накануне выборов поменяли Ф. И. О. и даже отрастили бороды, как у «оригинального» Вишневского.

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    Законодательное собрание ПетербургаВыборыИноагентыМногодневное голосованиеГолосование
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    Комментарии 8

    Martin_5e4cee53453d305 Апр 2023 в 12:51
    ... они там в своей вертикали административной давно уже меняют всё и как хотят. Жители российские совершенно не при хотелках правителей. Плебисцитная система голосования только одобрять хотелки правящие позволяет. Не более!
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:49
    Изменения нужны в ФЗ 67, но вот только другие.
    Сейчас действует такой регламент:
    1) Комиссии формируются властьимущими (что логично)
    2) Комиссии формируются из представителей политических партий и иных общественных организаций( а их много).
    Из этого следует что в комиссию выбирают из огромного круга лиц. Это в свою очередь дает властьимущим собрать комиссию из "своих " людей. Если в комиссии все "свои ", то мнение граждан по выбору должностного лица может быть не учтено. Это потенциальная угроза демократии как основе конституционного строя. Поэтому я считаю гражданам необходимо изменить закон и сначала необходимо распространить эту информацию
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:45
    инфа интерессная, коменты шлак. вот так и живете можете.
    +0−0
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