ЗакС Петербурга меняет законодательство о выборах: иноагенты и многодневное голосование

Петербургский парламент вслед за изменениями федерального законодательства корректирует региональное. В частности, оно касается ликвидации муниципальных избирательных комиссий и многодневного голосования. Заксобрание приняло документ в первом чтении на заседании 5 апреля.

Как пояснил соавтор законопроекта единоросс Денис Четырбок, основа проекта — изменение Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав». Депутат выделил новеллы, наиболее важные, на его взгляд:

Упразднение присутствия в избирательных комиссиях членов с правом совещательного голоса;



Блок норм, который связан с институтом иноагентов. В частности, обязанность указывать принадлежность к иноагентам для кандидатов;



Ограничение агитации в интернете;



Проведение многодневного голосования.



Член фракции «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов заявил, что многодневное голосование — это ситуации, которые провоцируют дополнительные нарушения со стороны участковых избирательных комиссий. Депутат добавил, что сам был свидетелем, когда председатель УИК решил, что может поработать ночью с документами, и вместе с секретарем комиссии они ночью проникли в помещение УИК.

Кроме того, парламентарий высказал мнение фракции, что необходимо ограничить максимальное количество сроков губернатора, чтобы один и тот же человек не мог избираться более чем на два срока подряд.

