ЗакС Петербурга меняет законодательство о выборах: иноагенты и многодневное голосование

Петербургский парламент вслед за изменениями федерального законодательства корректирует региональное. В частности, оно касается ликвидации муниципальных избирательных комиссий и многодневного голосования. Заксобрание приняло документ в первом чтении на заседании 5 апреля.
Как пояснил соавтор законопроекта единоросс Денис Четырбок, основа проекта — изменение Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав». Депутат выделил новеллы, наиболее важные, на его взгляд:
- Упразднение присутствия в избирательных комиссиях членов с правом совещательного голоса;
- Блок норм, который связан с институтом иноагентов. В частности, обязанность указывать принадлежность к иноагентам для кандидатов;
- Ограничение агитации в интернете;
- Проведение многодневного голосования.
Член фракции «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов заявил, что многодневное голосование — это ситуации, которые провоцируют дополнительные нарушения со стороны участковых избирательных комиссий. Депутат добавил, что сам был свидетелем, когда председатель УИК решил, что может поработать ночью с документами, и вместе с секретарем комиссии они ночью проникли в помещение УИК.
Кроме того, парламентарий высказал мнение фракции, что необходимо ограничить максимальное количество сроков губернатора, чтобы один и тот же человек не мог избираться более чем на два срока подряд.
Законопроект поддержали 34 депутата, против высказались 9.
Любопытно, что в тех же изменениях федерального законодательства есть и новелла «имени Вишневского» — для кандидатов, которые меняют фамилии, имена и отчества перед выборами. Теперь, в случае если кандидат менял Ф. И. О. в период избирательной кампании либо в течение года объявления о проведении выборов, в бюллетене будут указаны его «старые» Ф. И. О.
Ранее в Петербурге во время выборов в Заксобрание прогремела история, когда на одном избирательном округе появились сразу три Бориса Вишневских. Двое из них накануне выборов поменяли Ф. И. О. и даже отрастили бороды, как у «оригинального» Вишневского.