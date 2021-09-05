Отметим, что во втором округе в центре города на выборы в Законодательное собрание заявились двое самовыдвиженцев: 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский. Оба недавно сменили имя и фамилию. Одним из них оказался Виктор Иванович Быков, соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва (он баллотируется в Государственную думу по 216 округу в центре города), другой, до недавнего времени Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп». Также один из сменивших фамилию выдвигается против «яблочника» Бориса Лазаревича Вишневского в Государственную думу по 216 округу.

