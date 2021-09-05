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Одинаковы с лица. У всех трех Вишневских теперь бороды

Кандидаты Вишневские сдали в избирком похожие на него фотографии

Территориальная избирательная комиссия №16 Центрального района Петербурга утвердила плакат, который повесят на избирательных участках жителей второго округа.

Территориальная избирательная комиссия №30 Центрального района Петербурга утвердила плакат, который повесят на избирательных участках жителей второго округа.

ФОТО: "Фонтанка.ру"
ФОТО: "Фонтанка.ру"
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Отметим, что во втором округе в центре города на выборы в Законодательное собрание заявились двое самовыдвиженцев: 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский. Оба недавно сменили имя и фамилию. Одним из них оказался Виктор Иванович Быков, соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва (он баллотируется в Государственную думу по 216 округу в центре города), другой, до недавнего времени Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп». Также один из сменивших фамилию выдвигается против «яблочника» Бориса Лазаревича Вишневского в Государственную думу по 216 округу.

ФОТО: "Фонтанка.ру"
ФОТО: "Фонтанка.ру"

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Комментарии (5)

Athair
Интернет запомнит всё...
Dmitry-spb
ну надо же, как они Лазаревича-то боятся! )
mikkola2008
Хочется спросить глубокоуважаемую Эллу Памфилову. Это вообще нормально? Или все таки, это издевательство над избирательной системой?
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