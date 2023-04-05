Администрация Петербурга подготовила проект роспуска муниципального совета «Смольнинское»

На сайте Смольного опубликовали проект закона о роспуске муниципального совета округа «Смольнинское» в центре Петербурга. Процедура была запущена ещё в январе, когда городской суд удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала, что муниципальный совет бездействовал длительное время. Документ должно будет рассмотреть Законодательное собрание.



Судебное разбирательство по иску прокуратуры длилось почти два года — заседания регулярно откладывали. Дело о роспуске начали ускоренно рассматривать только после того, как оппозиционные депутаты «Смольнинского» решили попросить Государственную думу отстранить президента от власти из-за ситуации на территории Украины. В итоге в сентябре 2022 года суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году — глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.

