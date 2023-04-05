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    Администрация Петербурга подготовила проект роспуска муниципального совета «Смольнинское»

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    18 комментариев

    На сайте Смольного опубликовали проект закона о роспуске муниципального совета округа «Смольнинское» в центре Петербурга. Процедура была запущена ещё в январе, когда городской суд удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала, что муниципальный совет бездействовал длительное время. Документ должно будет рассмотреть Законодательное собрание.

    Судебное разбирательство по иску прокуратуры длилось почти два года — заседания регулярно откладывали. Дело о роспуске начали ускоренно рассматривать только после того, как оппозиционные депутаты «Смольнинского» решили попросить Государственную думу отстранить президента от власти из-за ситуации на территории Украины. В итоге в сентябре 2022 года суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году — глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.

    Тогда же оппозиционных депутатов «Смольнинского» оштрафовали на 40–50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии на крыльце муниципального образования.

    Муниципальный совет округа «Смольнинское» — самый скандальный в Петербурге. По итогам прошедших там выборов в 2019 году партия власти потеряла большинство в совете. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники «штаба Навального»*), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.

    *Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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    Комментарии 18

    Martin_5e4cee53453d305 Апр 2023 в 12:30
    ... надо же, докатились- вертикаль административная сама себе хвост обрезать решилась. ))) Убито местное самоуправление давно и бесповоротно в далеком ещё марте 2005 года. В 2014 году введен запрет на учреждение организаций собственников общего имущества. Так что- ничего существенного. Всего лишь непослушное звено вертикали всевластия административного демонстративно кастрируется.
    +3−0
    Snow*05 Апр 2023 в 11:47
    Армия, которую можно дискредитировать выйдя на крыльцо, непобедима.
    +6−0
    Гость05 Апр 2023 в 11:46
    То ли дело Едро. Страна катится в пропасть, в Кремле - "не более 2-х сроков", а в Думе 100% "одобрямс"
    +4−0
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