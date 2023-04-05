Администрация Петербурга подготовила проект роспуска муниципального совета «Смольнинское»

На сайте Смольного опубликовали проект закона о роспуске муниципального совета округа «Смольнинское» в центре Петербурга. Процедура была запущена ещё в январе, когда городской суд удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала, что муниципальный совет бездействовал длительное время. Документ должно будет рассмотреть Законодательное собрание.
Судебное разбирательство по иску прокуратуры длилось почти два года — заседания регулярно откладывали. Дело о роспуске начали ускоренно рассматривать только после того, как оппозиционные депутаты «Смольнинского» решили попросить Государственную думу отстранить президента от власти из-за ситуации на территории Украины. В итоге в сентябре 2022 года суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году — глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.
Тогда же оппозиционных депутатов «Смольнинского» оштрафовали на 40–50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии на крыльце муниципального образования.
Муниципальный совет округа «Смольнинское» — самый скандальный в Петербурге. По итогам прошедших там выборов в 2019 году партия власти потеряла большинство в совете. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники «штаба Навального»*), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.
*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.