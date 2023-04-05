«Это просто риторика». Посол Китая объяснил, что значит заявление о «безграничной дружбе» с Россией

Заявление о «безграничной дружбе» Пекина и Москвы не более чем риторический прием. Об этом 5 апреля заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун, сообщает The New York Times.



Так он прокомментировал прошлогоднее заявление РФ и КНР о международных отношениях. Перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посол отметил, что некоторые неверно трактуют слова о «дружбе». «[Дружба] без границ — не более чем риторика», — заявил Фу Цун.



Кроме того, посол заявил, что Китай не оказывал России военную помощь и не поддерживает операцию на Украине. Впрочем, с ее осуждением страна тоже не выступала — потому что «понимает слова РФ о посягательствах НАТО», а правительство Китая считает, что причины конфликта более сложны, чем говорят западные лидеры.

