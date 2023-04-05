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    «Это просто риторика». Посол Китая объяснил, что значит заявление о «безграничной дружбе» с Россией

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    36 комментариев

    Заявление о «безграничной дружбе» Пекина и Москвы не более чем риторический прием. Об этом 5 апреля заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун, сообщает The New York Times.

    Так он прокомментировал прошлогоднее заявление РФ и КНР о международных отношениях. Перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посол отметил, что некоторые неверно трактуют слова о «дружбе». «[Дружба] без границ — не более чем риторика», — заявил Фу Цун.

    Кроме того, посол заявил, что Китай не оказывал России военную помощь и не поддерживает операцию на Украине. Впрочем, с ее осуждением страна тоже не выступала — потому что «понимает слова РФ о посягательствах НАТО», а правительство Китая считает, что причины конфликта более сложны, чем говорят западные лидеры.

    В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил открытие Олимпиады в Пекине. После было подписано заявление, в котором говорилось, что дружба между государствами не имеет границ, а в их сотрудничестве нет запретных зон.

    В марте текущего года в Россию прибыл глава Китая Си Цзиньпин. Они с Путиным подписали два совместных заявления. Первый документ касается углубления российско-китайских отношений, партнёрства и стратегического взаимодействия, во втором речь идёт о развитии ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

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    Комментарии 36

    triton197705 Апр 2023 в 12:46
    Замечать то, что нужно и не замечать то, что не нужно.

    Почти Лао Цзы)
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:29
    Фон Дер опять кресла не достанется, придется на диванчике посиживать в сторонке
    +0−0
    27503938205 Апр 2023 в 12:28
    Ха, а путин-то и поверил !
    +0−0
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