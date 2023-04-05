В Шушарах собака напала на 3-летнюю девочку. Хозяйка выплатит 400 тыс. руб.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку после того, как собака напала на 3-летнюю девочку в Шушарах. Об этом 5 апреля говорится в Telegram-канале ведомства.



Днём 10 июля прошлого года владелица стаффордширского терьера выпустила его без намордника и поводка на лестничную площадку дома 14 на Ростовской улице. Пока отец малышки оттаскивал от неё пса, хозяйка удерживала второго.



«В результате у несовершеннолетней установлены телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Ребенок испытал сильную физическую боль, прошел лечение. После происшедшего испытывает страх, когда выходит на улицу», — говорится в сообщении.

