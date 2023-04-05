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    В Шушарах собака напала на 3-летнюю девочку. Хозяйка выплатит 400 тыс. руб.

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    32 комментария

    Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку после того, как собака напала на 3-летнюю девочку в Шушарах. Об этом 5 апреля говорится в Telegram-канале ведомства.

    Днём 10 июля прошлого года владелица стаффордширского терьера выпустила его без намордника и поводка на лестничную площадку дома 14 на Ростовской улице. Пока отец малышки оттаскивал от неё пса, хозяйка удерживала второго.

    «В результате у несовершеннолетней установлены телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Ребенок испытал сильную физическую боль, прошел лечение. После происшедшего испытывает страх, когда выходит на улицу», — говорится в сообщении.

    Родители девочки обратились за помощью в надзорное ведомство. Прокурор района направил в суд заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей с хозяйки собаки. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

    Вдобавок к этому, хозяйку собаки привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания собак.

    «Фонтанка» писала, что после нападения животного девочка попала в одну из больниц города с ранами.

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    Комментарии 32

    Гость05 Апр 2023 в 12:33
    Ничего страшного, скоро все придет в норму. Без западных лекарств собаки подыздохнут, и все у(с)покоятся.
    +0−0
    Martin_5e4cee53453d305 Апр 2023 в 12:18
    ... собачий бизнес в городской квартире- сам по себе состав правонарушения в приличном обществе образует. А в этом случае- не только без штанов, на нары бы отправили отмороженных собаководов.
    +2−0
    Гость05 Апр 2023 в 11:50
    Антисобачники разбушевались.
    Интересно, а как трёхлетний ребёнок может определить сильная боль была или несильная? У него ведь нет жизненного опыта.
    +0−7
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