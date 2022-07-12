Трёхлетняя девочка попала в больницу после нападения соседских собак в Шушарах

Полиция выясняет обстоятельства, при которых ребёнок из Шушар попал в больницу с ранами от собачьих зубов. Хозяйка животных объясняться с правоохранителями не рвётся, стало известно «Фонтанке» 12 июля.
В полицию Пушкинского района Петербурга информация о трехлетней девочке, которую покусали собаки, поступила днём 10 июля. По предварительным данным, на неё напали в парадной девятиэтажки на Ростовской улице. Девочку госпитализировали в одну из больниц города.
Владелица собак уже установлена, она живёт в том же доме. Полицейские пытались получить её объяснение, но дверь квартиры им никто не открыл.