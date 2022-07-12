    Пробки

    5/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

    "Зельда" над ПетербургомiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Трёхлетняя девочка попала в больницу после нападения соседских собак в Шушарах

    910
    1 комментарий

    Полиция выясняет обстоятельства, при которых ребёнок из Шушар попал в больницу с ранами от собачьих зубов. Хозяйка животных объясняться с правоохранителями не рвётся, стало известно «Фонтанке» 12 июля.

    В полицию Пушкинского района Петербурга информация о трехлетней девочке, которую покусали собаки, поступила днём 10 июля. По предварительным данным, на неё напали в парадной девятиэтажки на Ростовской улице. Девочку госпитализировали в одну из больниц города.

    Владелица собак уже установлена, она живёт в том же доме. Полицейские пытались получить её объяснение, но дверь квартиры им никто не открыл.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close