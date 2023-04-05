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    Cisco уничтожила товары для России на 1,9 млрд руб.: запчасти, оборудование и даже мебель и транспорт

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    Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России в связи с прекращением продаж. Уничтоженная продукция оценивалась в 1,86 миллиарда рублей. Это запчасти, IT-оборудование и другие товары. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчётность Cisco Systems — одного из российских юрлиц Cisco.

    «Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — указывается в документах.

    В публикации отмечается: «Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020-го годов».

    Также уничтожены основные средства российского подразделения на 1 миллион рублей, включая офисную мебель, технику, демонстрационное оборудование и даже транспортные средства, говорится в публикации.

    Cisco в прошлом году прекратила продажи и остановила действие лицензий и услуг в РФ. Реэкспорт оказался невозможен. Решение об утилизации было принято в августе. Материально-производственные запасы компании в стране — это по большей части эксплуатационные запчасти для оборудования, закупленные по договору с нидерландской структурой Cisco Systems International B.V.

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