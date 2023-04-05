Cisco уничтожила товары для России на 1,9 млрд руб.: запчасти, оборудование и даже мебель и транспорт

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России в связи с прекращением продаж. Уничтоженная продукция оценивалась в 1,86 миллиарда рублей. Это запчасти, IT-оборудование и другие товары. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчётность Cisco Systems — одного из российских юрлиц Cisco.



«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — указывается в документах.

