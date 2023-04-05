Cisco уничтожила товары для России на 1,9 млрд руб.: запчасти, оборудование и даже мебель и транспорт

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России в связи с прекращением продаж. Уничтоженная продукция оценивалась в
«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — указывается в документах.
В публикации отмечается: «Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020-го годов».
Также уничтожены основные средства российского подразделения на 1 миллион рублей, включая офисную мебель, технику, демонстрационное оборудование и даже транспортные средства, говорится в публикации.
Cisco в прошлом году прекратила продажи и остановила действие лицензий и услуг в РФ. Реэкспорт оказался невозможен. Решение об утилизации было принято в августе. Материально-производственные запасы компании в стране — это по большей части эксплуатационные запчасти для оборудования, закупленные по договору с нидерландской структурой Cisco Systems International B.V.