Reuters: Госбанк в Индии перестал проводить платежи за российскую нефть по ценам выше 60 долларов

Государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную дороже установленного западными странами потолка цен. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, госбанк в марте сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям, что перестанет проводить платежи за сырье, закупленное по ценам больше предельной.
Reuters уточняет, что некоторые индийские нефтепереработчики платили за российскую нефть в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, покупая ее по цене выше $60 за баррель. Такие сделки шли через Bank of Baroda в основном трейдерам из Дубая.
Власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе это касается потолка цен на нефть, писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников издания, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать действующие ограничения против Москвы.
Индийские власти при этом официально не заявляли, что поддержат ограничительные меры.