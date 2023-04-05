Reuters: Госбанк в Индии перестал проводить платежи за российскую нефть по ценам выше 60 долларов

Государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную дороже установленного западными странами потолка цен. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



По данным источников агентства, госбанк в марте сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям, что перестанет проводить платежи за сырье, закупленное по ценам больше предельной.



Reuters уточняет, что некоторые индийские нефтепереработчики платили за российскую нефть в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, покупая ее по цене выше $60 за баррель. Такие сделки шли через Bank of Baroda в основном трейдерам из Дубая.

