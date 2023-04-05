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    Reuters: Госбанк в Индии перестал проводить платежи за российскую нефть по ценам выше 60 долларов

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    13 комментариев

    Государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную дороже установленного западными странами потолка цен. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По данным источников агентства, госбанк в марте сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям, что перестанет проводить платежи за сырье, закупленное по ценам больше предельной.

    Reuters уточняет, что некоторые индийские нефтепереработчики платили за российскую нефть в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, покупая ее по цене выше $60 за баррель. Такие сделки шли через Bank of Baroda в основном трейдерам из Дубая.

    Власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе это касается потолка цен на нефть, писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников издания, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать действующие ограничения против Москвы.

    Индийские власти при этом официально не заявляли, что поддержат ограничительные меры.

    5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

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    Комментарии 13

    Гость05 Апр 2023 в 01:12
    вкоро по 40.
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