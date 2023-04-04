Житель Воронежа, пролетев 19 этажей, сломал лишь палец

Упавший с 19-го этажа на машину житель Воронежа приехал в больницу целым и практически невредимым. С такими травмами пациенты обычно уходят домой после оказания медицинской помощи, но за героем сегодняшнего дня врачи решили еще немного понаблюдать. О состоянии пострадавшего сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на врача воронежской больницы.



По словам доктора, у поступившего мужчины легкая черепно-мозговая травма и один перелом мелкой кости. Телеграм-каналы пишут, что это палец. Пациента решили оставить на некоторое время в больнице, так как обычно «такие удары бесследно не проходят».