Житель Воронежа, пролетев 19 этажей, сломал лишь палец

Упавший с 19-го этажа на машину житель Воронежа приехал в больницу целым и практически невредимым. С такими травмами пациенты обычно уходят домой после оказания медицинской помощи, но за героем сегодняшнего дня врачи решили еще немного понаблюдать. О состоянии пострадавшего сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на врача воронежской больницы.
По словам доктора, у поступившего мужчины легкая черепно-мозговая травма и один перелом мелкой кости. Телеграм-каналы пишут, что это палец. Пациента решили оставить на некоторое время в больнице, так как обычно «такие удары бесследно не проходят».
Видео воронежского инцидента разошлось по соцсетям накануне вечером. На кадрах мужчине помогают спуститься с помятой машины, на которую он приземлился. Пострадавший стоит на своих ногах и поет «Любовь, похожая на сон» Пугачевой. Очевидцы сообщали, что до полета местный житель что-то кричал с лоджии на 19-м этаже.