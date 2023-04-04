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    Показания Дарьи Треповой

    Житель Воронежа, пролетев 19 этажей, сломал лишь палец

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    Упавший с 19-го этажа на машину житель Воронежа приехал в больницу целым и практически невредимым. С такими травмами пациенты обычно уходят домой после оказания медицинской помощи, но за героем сегодняшнего дня врачи решили еще немного понаблюдать. О состоянии пострадавшего сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на врача воронежской больницы.

    По словам доктора, у поступившего мужчины легкая черепно-мозговая травма и один перелом мелкой кости. Телеграм-каналы пишут, что это палец. Пациента решили оставить на некоторое время в больнице, так как обычно «такие удары бесследно не проходят».

    Видео воронежского инцидента разошлось по соцсетям накануне вечером. На кадрах мужчине помогают спуститься с помятой машины, на которую он приземлился. Пострадавший стоит на своих ногах и поет «Любовь, похожая на сон» Пугачевой. Очевидцы сообщали, что до полета местный житель что-то кричал с лоджии на 19-м этаже.

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