«Зенит» продлил контракт с защитником Вячеславом Караваевым

Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым. Новое соглашение вступит в силу по завершении сезона-2022/23 и действует по схеме «3+1».

Вячеслав Сергеевич Караваев родился 20 мая 1995 года в Москве. Воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце».

В 2016-м перешел в пражскую «Спарту», где отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона. 31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Нидерландов 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.