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    «Зенит» продлил контракт с защитником Вячеславом Караваевым

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым. Новое соглашение вступит в силу по завершении сезона-2022/23 и действует по схеме «3+1».

    Вячеслав Сергеевич Караваев родился 20 мая 1995 года в Москве. Воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце».

    В 2016-м перешел в пражскую «Спарту», где отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона. 31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Нидерландов 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

    2 сентября 2019-го Вячеслав Караваев перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых защитник провел 108 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 14 результативных передач. Вместе с петербуржцами Караваев трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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