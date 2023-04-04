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    Показания Дарьи Треповой

    Мужчина пострадал при пожаре в промзоне на севере Петербурга

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    Медицинская помощь потребовалась мужчине, пострадавшему при пожаре на складе в Приморском районе Петербурга 4 апреля. Его увезли в больницу сообщает городское ГУ МЧС.

    Склад в Макулатурном проезде, 5/3, загорелся незадолго до полудня. Приехавшие на место пожарные подняли ранг возгорания до 1-Бис — первого из пяти повышенных номеров сложности.

    Огонь распространился по всей площади здания. К часу дня пожар локализовали, открытое пламя потушили. Силами четырёх расчётов на складе проливают тлеющие очаги.

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