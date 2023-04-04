Мужчина пострадал при пожаре в промзоне на севере Петербурга

Медицинская помощь потребовалась мужчине, пострадавшему при пожаре на складе в Приморском районе Петербурга 4 апреля. Его увезли в больницу сообщает городское ГУ МЧС.
Склад в Макулатурном проезде, 5/3, загорелся незадолго до полудня. Приехавшие на место пожарные подняли ранг возгорания до 1-Бис — первого из пяти повышенных номеров сложности.
Огонь распространился по всей площади здания. К часу дня пожар локализовали, открытое пламя потушили. Силами четырёх расчётов на складе проливают тлеющие очаги.