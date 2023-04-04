Петербурженка отсудила почти 700 тысяч за гибель матери в ДТП с трамваем, в котором никто не виноват

Кировский райсуд обязал «Горэлектротранс» компенсировать расходы на похороны и моральный вред, причинённый потерей матери. Женщина погибла на трамвайных путях, где светофор для пешеходов был, но только на бумаге.



О решении 4 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. ДТП случилось под конец новогодних праздников три года назад. Вечером 8 января трамвай №60 сбил 78-летнюю пенсионерку на пересечении улиц Доблести и Петергофского шоссе, писала «Фонтанка».



Электротранспорт двигался на разрешающий сигнал светофора. Однако регулируемым участок был только для трамваев. Светофор для пешеходов установлен не был, и пенсионерка, как указано в иске, полагалась на своё преимущество. Она погибла на месте.

