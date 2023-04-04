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    Показания Дарьи Треповой

    Петербурженка отсудила почти 700 тысяч за гибель матери в ДТП с трамваем, в котором никто не виноват

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    Кировский райсуд обязал «Горэлектротранс» компенсировать расходы на похороны и моральный вред, причинённый потерей матери. Женщина погибла на трамвайных путях, где светофор для пешеходов был, но только на бумаге.

    О решении 4 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. ДТП случилось под конец новогодних праздников три года назад. Вечером 8 января трамвай №60 сбил 78-летнюю пенсионерку на пересечении улиц Доблести и Петергофского шоссе, писала «Фонтанка».

    Электротранспорт двигался на разрешающий сигнал светофора. Однако регулируемым участок был только для трамваев. Светофор для пешеходов установлен не был, и пенсионерка, как указано в иске, полагалась на своё преимущество. Она погибла на месте.

    Уголовное дело о нарушении ПДД в отношении водителя было прекращено за отсутствием состава.

    Ольга Синицкая через суд добивалась возмещения потраченного на похороны, юристов и 3 миллиона в качестве морального вреда. Ответчиками она заявила не только ГЭТ, но и Дирекцию по организации дорожного движения, комтранс, комитет по финансам и ККИ.

    Претензии к Дирекции касались светофора, оборудовать которым небезопасный участок просили ещё в 2018 году. Представитель ответчика парировал: спорный переход строила другая организация, дирекция только устраняла недостатки. Установить светофор незамедлительно не позволял уже расписанный бюджет. Техзадание разработали в 2019 году, и 20 февраля 2020-го - через шесть недель после гибели женщины - переход для пешеходов отрегулировали.

    В ГЭТ с иском не спорили, но размер компенсации посчитали несколько завышенным.

    Кировский районный суд удовлетворил иск частично. В пользу истца взыскали полмиллиона рублей в счёт моральной компенсации и 180 тысяч, потраченных на похороны и услуги представителя. Платить предстоит только «Горэлектротрансу».

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