Назвался дедушкой и повёл к маме. Москвич снял на видео незнакомца, похищавшего его дочь из ТРЦ

В центре развлечений «Атмосфера» в ТРЦ «Каширская плаза» семья отдыхала 1 апреля. Отец был неподалёку и заметил мужчину, который присматривался к детям, а потом подошёл к девочке — самой маленькой на площадке.

Как сообщает столичный Следком 4 апреля, девочку уводил мужчина 50 лет. Следователи изучают записи с камер, опрашивают сотрудников батутного центра и очевидцев. В числе последних — отец ребёнка.

Следственный комитет начал проверку после попытки увести из батутного центра на юге Москвы 3-летнюю девочку. Незнакомца остановил отец, успевший зафиксировать на видео интерес взрослого к чужому ребёнку.

На снятых им кадрах видно, как тот присел у бассейна с шариками, побросал их в сторону ребёнка, после вытянул его и начал качать на руках и подбрасывать в воздух.

Мать в соцсетях рассказала, что муж сразу обратился к персоналу. Те уточнили, что инструктором подозрительный человек не является. По её словам, мужчина не замечал никого, кроме ребёнка.

«Инструктор подошёл, спросил, на что он ответил: «Это мой ребенок. Я с ним». Муж сразу всё понял. Но снимал на видео, обращая внимание всех, чтобы было что доказать и предъявить. Все были предупреждены и в готовности хватать педофила», — приводит слова женщины MSK1.RU.