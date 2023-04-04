Издательства придумывают, как выпускать и продавать ЛГБТ-литературу через СНГ

Запрет на выпуск литературы с ЛГБТ-пропагандой в России заставляет издательства искать обходные пути. Как пишет 4 апреля «Коммерсантъ», книги, где упоминаются нетрадиционные отношения, издатели начали выпускать и продавать в соседних странах.



«Работа в СНГ позволит издателям опосредованно оставаться и на российском рынке: хотя продажа в стране таких книг запрещена, их покупка не наказывается», — отмечается в публикации.



Источник газеты на книжном рынке рассказал, что издательство Popcorn Books, которое опубликовало «Лето в пионерском галстуке», выходит в книжные торговые сети СНГ, в частности, в Белоруссии и Казахстане. Это необходимо, «чтобы не уничтожать уже отпечатанные тиражи, что убыточно при текущей ситуации».

