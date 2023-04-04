Снега не было, а пробки есть. Петербург второй день «краснеет» по утрам

Обильного снегопада ночью не было, а пробки всё равно большие. Загруженность дорог Петербурга 4 апреля к 8:50 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.
Сложности наблюдаются в Невском района, где, как уже писала «Фонтанка», стоит КАД перед Вантовым мостом, а вместе с этим, как обычно, Народная и часть Мурманского шоссе. Заторы есть на Дороге Жизни и проспекте Косыгина (пользователи «Яндекс.Карт» отметили там ДТП), на набережных в направлении центра, перед мостами через Неву в направлении центра.
Вчера утром на фоне снегопада, напомним, было 8 баллов.