Суд в Петербурге отправил под стражу американца, который показывал девочке срам в автобусе

Невский райсуд Петербурга отправил под стражу американского гражданина Дональда Андерсона, которого обвиняют в развратных действиях. Об этом 3 апреля сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
«Срок меры — 1 июня 2023 года», — уточнили там.
По версии следствия, в конце марта мужчина ехал в автобусе и приспустил штаны. Несовершеннолетней он продемонстрировал то, что она вряд ли хотела увидеть.
По данным пресс-службы судов, Андерсон не признал свою вину в преступлении и просил домашний арест.
О задержании 36-летнего гражданина США стало известно 2 апреля. Уголовно дело по статье о развратных действиях было возбуждено после заявления матери восьмиклассницы.
«Фонтанка» писала, что судя по соцсетям, в Петербурге мужчина не первый год. Обосновался в Металлострое. На своей странице рассказывает, что был студентом в петербургском вузе в 2014 году. Через год оставил учебу. В тех же годах мужчина искал хоккейную команду и отмечал, что не может похвастаться знанием русского. На льду чувствует себя увереннее — играет в хоккей всю жизнь.