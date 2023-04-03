Суд в Петербурге отправил под стражу американца, который показывал девочке срам в автобусе

Невский райсуд Петербурга отправил под стражу американского гражданина Дональда Андерсона, которого обвиняют в развратных действиях. Об этом 3 апреля сообщает Объединённая пресс-служба судов города.



«Срок меры — 1 июня 2023 года», — уточнили там.

По версии следствия, в конце марта мужчина ехал в автобусе и приспустил штаны. Несовершеннолетней он продемонстрировал то, что она вряд ли хотела увидеть.

По данным пресс-службы судов, Андерсон не признал свою вину в преступлении и просил домашний арест.

О задержании 36-летнего гражданина США стало известно 2 апреля. Уголовно дело по статье о развратных действиях было возбуждено после заявления матери восьмиклассницы.