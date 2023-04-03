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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Подозреваемую во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарью Трепову привезли в СК

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    Четверо мужчин сопровождали подозреваемую в причастности к взрыву на Университетской набережной Дарью Трепову на допрос в СК.

    Однако на видео коллег с RT от 3 апреля видно, что привезли девушку не в главное здание — на набережную Мойки, а на Московский проспект, где расположено 1-е управление по расследованию особо важных дел, а также управление криминалистики петербургского ГСУ.

    телеграм-канал RT на русском

    Еще утром глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование из региона в ГСУ СК РФ. Скорее всего, теперь опрашивать Трепову будут именно московские следователи.

    Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной, – в онлайн трансляции «Фонтанки».

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт Z» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Девушке удалось скрыться, но её личность была оперативно установлена. Дарью Трепову задержали утром 3 апреля в квартире знакомого мужа в «Северной Долине».

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    ВзрывКафеРасследованиеСК РФ
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