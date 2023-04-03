Подозреваемую во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарью Трепову привезли в СК

Четверо мужчин сопровождали подозреваемую в причастности к взрыву на Университетской набережной Дарью Трепову на допрос в СК.
Однако на видео коллег с RT от 3 апреля видно, что привезли девушку не в главное здание — на набережную Мойки, а на Московский проспект, где расположено 1-е управление по расследованию особо важных дел, а также управление криминалистики петербургского ГСУ.
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Еще утром глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование из региона в ГСУ СК РФ. Скорее всего, теперь опрашивать Трепову будут именно московские следователи.
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