Власти Петербурга определились с материальной поддержкой для пострадавших при взрыве в кафе. Губернатор рассказал о суммах им лично

Александр Беглов посетил пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва в Мариинскую больницу. Он рассказал о компенсациях, которые город им выплатит.



Сообщение появилось в телеграм-канале градоначальника 3 апреля. По словам Беглова, семья погибшего военкора Владлена Татарского получит от города 1 млн рублей. Пострадавшие же получат суммы 250 тыс. рублей или 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.



Он также передал приветы близким от пострадавших, которые приехали в Петербург из других регионов.

