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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Власти Петербурга определились с материальной поддержкой для пострадавших при взрыве в кафе. Губернатор рассказал о суммах им лично

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    Александр Беглов посетил пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва в Мариинскую больницу. Он рассказал о компенсациях, которые город им выплатит.

    Сообщение появилось в телеграм-канале градоначальника 3 апреля. По словам Беглова, семья погибшего военкора Владлена Татарского получит от города 1 млн рублей. Пострадавшие же получат суммы 250 тыс. рублей или 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

    Он также передал приветы близким от пострадавших, которые приехали в Петербург из других регионов.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт Z» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Девушке удалось скрыться, но её личность была оперативно установлена. Дарью Трепову задержали утром 3 апреля в квартире знакомого мужа в «Северной Долине».

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