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    Посмотрите, как будет выглядеть кадетский корпус СК в Петергофе

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    3 комментария

    В Петергофе разместится кадетский корпус Следственного комитета. Архитектурно-градостроительный облик проекта получил согласование комитета по градостроительству, следует из информации, размещенной на сайте КГА.

    Фото: КГА
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    Кадетский корпус возведут на участке по адресу улица Петергофская, дом 17. облик комплекса разработало АО «53ЦПИ». На сайте Петродворцового района указано, что учебное заведение начнет работу уже 1 сентября 2023 года.

    Как сообщало Минобороны во время прошлогоднего визита замглавы ведомства Тимура Иванова и главы СК Александра Бастрыкина на стройку, в составе комплекса предусмотрено общежитие на 420 мест, главный корпус с актовым залом, спорткомплекс, столовая и другие инфраструктурные объекты.

    Фото: КГА

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    ПетергофСККадетский корпус
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