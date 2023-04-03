Посмотрите, как будет выглядеть кадетский корпус СК в Петергофе

В Петергофе разместится кадетский корпус Следственного комитета. Архитектурно-градостроительный облик проекта получил согласование комитета по градостроительству, следует из информации, размещенной на сайте КГА.
Кадетский корпус возведут на участке по адресу улица Петергофская, дом 17. облик комплекса разработало АО «53ЦПИ». На сайте Петродворцового района указано, что учебное заведение начнет работу уже 1 сентября 2023 года.
Как сообщало Минобороны во время прошлогоднего визита замглавы ведомства Тимура Иванова и главы СК Александра Бастрыкина на стройку, в составе комплекса предусмотрено общежитие на 420 мест, главный корпус с актовым залом, спорткомплекс, столовая и другие инфраструктурные объекты.