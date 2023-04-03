    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd77.32eur84.11

    В Петербурге воспоминают жертв теракта в метро

    4318
    2 комментария

    Шесть лет прошло со дня взрыва в петербургском метро. Сегодня в городе вспоминают его жертв.

    Как сообщает пресс-служба петербургской подземки 3 апреля, к памятной дате была выпущена «Книга памяти».

    ПоделитьсяПоделиться

    Также по традиции цветы будут возложены у станции метро «Технологический институт».

    Взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года около 14:30. В результате погибли 15 человек, еще порядка ста человек получили ранения различной тяжести.

    О трагедии «Фонтанка» подробно писала.

    По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Также были задержаны еще 11 человек — его подельников. Они были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Накануне в Петербурге произошел еще один взрыв — в кафе на Университетской набережной. Там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва подаренного ему бюста мужчина погиб. Травмы получили два десятка человека. Как это было, «Фонтанке» рассказали очевидцы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close