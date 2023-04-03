В Петербурге воспоминают жертв теракта в метро

Шесть лет прошло со дня взрыва в петербургском метро. Сегодня в городе вспоминают его жертв.
Как сообщает пресс-служба петербургской подземки 3 апреля, к памятной дате была выпущена «Книга памяти».
Также по традиции цветы будут возложены у станции метро «Технологический институт».
Взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года около 14:30. В результате погибли 15 человек, еще порядка ста человек получили ранения различной тяжести.
О трагедии «Фонтанка» подробно писала.
По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Также были задержаны еще 11 человек — его подельников. Они были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.