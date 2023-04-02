На севере Москвы ребёнок утонул во время занятия в бассейне

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства гибели семилетнего мальчика в московском бассейне. Он прыгнул в воду и не смог всплыть, сообщает надзорное ведомство 2 апреля.



Первоклассник занимался в спорткомплексе на Левобережной улице. MSK1.RU пишет, что о случившемся родителям рассказывали дети, выходившие после тренировки в школе олимпийского резерва «Белые медведи» (Умка) в Ховрино.

«Мой сын только сказал, что один тренер нырнул и вытащил мальчика. Наш тренер проводил разминку и, когда увидел, побежал оказывать первую медпомощь. Насколько я знаю, спасателей не было. Ребенок сказал, что были тренеры. Я в тот момент была на парковке», - сообщила изданию местная жительница.