На севере Москвы ребёнок утонул во время занятия в бассейне

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства гибели семилетнего мальчика в московском бассейне. Он прыгнул в воду и не смог всплыть, сообщает надзорное ведомство 2 апреля.
Первоклассник занимался в спорткомплексе на Левобережной улице. MSK1.RU пишет, что о случившемся родителям рассказывали дети, выходившие после тренировки в школе олимпийского резерва «Белые медведи» (Умка) в Ховрино.
«Мой сын только сказал, что один тренер нырнул и вытащил мальчика. Наш тренер проводил разминку и, когда увидел, побежал оказывать первую медпомощь. Насколько я знаю, спасателей не было. Ребенок сказал, что были тренеры. Я в тот момент была на парковке», - сообщила изданию местная жительница.
Мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
СК возбудил дело о небезопасном оказании услуг, повлекших смерть по неосторожности (238 УК). Расследование контролирует прокуратура. Сотрудники изучают записи камер и допрашивают персонал. Точную причину смерти ребёнка устанавливают судмедэксперты.