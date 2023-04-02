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    На севере Москвы ребёнок утонул во время занятия в бассейне

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    Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства гибели семилетнего мальчика в московском бассейне. Он прыгнул в воду и не смог всплыть, сообщает надзорное ведомство 2 апреля.

    Первоклассник занимался в спорткомплексе на Левобережной улице. MSK1.RU пишет, что о случившемся родителям рассказывали дети, выходившие после тренировки в школе олимпийского резерва «Белые медведи» (Умка) в Ховрино.

    «Мой сын только сказал, что один тренер нырнул и вытащил мальчика. Наш тренер проводил разминку и, когда увидел, побежал оказывать первую медпомощь. Насколько я знаю, спасателей не было. Ребенок сказал, что были тренеры. Я в тот момент была на парковке», - сообщила изданию местная жительница.

    Мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

    СК возбудил дело о небезопасном оказании услуг, повлекших смерть по неосторожности (238 УК). Расследование контролирует прокуратура. Сотрудники изучают записи камер и допрашивают персонал. Точную причину смерти ребёнка устанавливают судмедэксперты.

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