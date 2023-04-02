Спешившие на игру «Зенита» с перцовым баллончиком делили парковку у стадиона на Крестовском

Не только ворота соперника, но и друг друга атаковали на Крестовском острове в Петербурге. Первый острый момент в день матча «Зенит» - «Урал» случился ещё у стадиона.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 апреля, накануне незадолго до шести часов вечера на Футбольной аллее, 1, произошёл дорожный конфликт. Два водителя не разъехались на парковке у «Газпром Арены», но самым активным оказался пассажир.
По словам 34-летнего водителя, его атаковал человек из «Киа Сид». Своё недовольство чужим манёвром он выплеснул вместе с содержимым перцового баллончика.
«По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию злоумышленника», - рассказали в полицейском главке.
Матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита». Игра стала самой посещаемой в рамках РПЛ в 2023 году.