Спешившие на игру «Зенита» с перцовым баллончиком делили парковку у стадиона на Крестовском

Не только ворота соперника, но и друг друга атаковали на Крестовском острове в Петербурге. Первый острый момент в день матча «Зенит» - «Урал» случился ещё у стадиона.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 апреля, накануне незадолго до шести часов вечера на Футбольной аллее, 1, произошёл дорожный конфликт. Два водителя не разъехались на парковке у «Газпром Арены», но самым активным оказался пассажир.

По словам 34-летнего водителя, его атаковал человек из «Киа Сид». Своё недовольство чужим манёвром он выплеснул вместе с содержимым перцового баллончика.