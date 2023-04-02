Посылка с сюрпризом. Петербурженка купила мясорубку и получила пистолет с патронами в подарок

Оригинальный сюрприз получила жительница Приморского района Петербурга, заказавшая кухонную утварь с небезызвестного сайта объявлений. Помощи с распаковкой пришлось просить у полиции.



Удивлялась 46-летняя петербурженка накануне днем, стало известно «Фонтанке» 2 апреля. В субботу в пункте выдачи на Богатырском проспекте она забрала посылку, в которой рассчитывала найти заказанную 29 марта мясорубку.

Продавец не обманул. Прибор женщине прислали, но с проверкой его работоспособности она едва ли спешила. Большее впечатление произвел подарок: семь патронов и по виду пистолет Макарова.