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    Посылка с сюрпризом. Петербурженка купила мясорубку и получила пистолет с патронами в подарок

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    Оригинальный сюрприз получила жительница Приморского района Петербурга, заказавшая кухонную утварь с небезызвестного сайта объявлений. Помощи с распаковкой пришлось просить у полиции.

    Удивлялась 46-летняя петербурженка накануне днем, стало известно «Фонтанке» 2 апреля. В субботу в пункте выдачи на Богатырском проспекте она забрала посылку, в которой рассчитывала найти заказанную 29 марта мясорубку.

    Продавец не обманул. Прибор женщине прислали, но с проверкой его работоспособности она едва ли спешила. Большее впечатление произвел подарок: семь патронов и по виду пистолет Макарова.

    Дальше распаковкой занимались вызванные полицейские. Оружие изъяли и уже изучили. Согласно заключению эксперта, это переделка из списанного охолощенного пистолета. К стрельбе пригоден и он, и четыре из семи патронов. Вероятно, теперь сотрудники правоохранительных органов захотят познакомиться с щедрым продавцом.

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    СМЕХ42
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