Посылка с сюрпризом. Петербурженка купила мясорубку и получила пистолет с патронами в подарок

Оригинальный сюрприз получила жительница Приморского района Петербурга, заказавшая кухонную утварь с небезызвестного сайта объявлений. Помощи с распаковкой пришлось просить у полиции.
Удивлялась
Продавец не обманул. Прибор женщине прислали, но с проверкой его работоспособности она едва ли спешила. Большее впечатление произвел подарок: семь патронов и по виду пистолет Макарова.
Дальше распаковкой занимались вызванные полицейские. Оружие изъяли и уже изучили. Согласно заключению эксперта, это переделка из списанного охолощенного пистолета. К стрельбе пригоден и он, и четыре из семи патронов. Вероятно, теперь сотрудники правоохранительных органов захотят познакомиться с щедрым продавцом.